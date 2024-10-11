Принц Уильям рассказал о том, что его дети любят смотреть телевизор

Принц Уильям назвал самую популярную вещь в доме
Принц Уильям в среду, 9 октября, посетил штаб-квартиру Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в Лондоне. Принц Уэльский поделился интересными подробностями о детях — принце Джордже, принцессе Шарлотте и принце Луи.
Об этом пишет People.
Принц Уэльский о досуге детей
Принц Уильям является президентом BAFTA. Во время официального визита он пошутил, что его дети постоянно борются за контроль над любимым предметом во многих домах — пультом телевизора.
Принц Уэльский рассказал, что принц Джордж является большим поклонником игр, но они с принцессой Кейт "пытаются это регулировать".
"Они очарованы этим", — сказал принц Уильям.
Королевский папа добавил, что его младшие дети, принцесса Шарлотта и принц Луи, любят смотреть фильмы.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл испортили отношения с семьей Бекхэмов. А также Меган Маркл нарвалась на критику из-за своих нарядов на детском мероприятии.
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