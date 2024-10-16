Victoria's Secret розкритикували через перше за шість років шоу - фото, відео

Повний провал — перше за шість років шоу Victoria’s Secret "рознесли" у мережі
Вперше за шість років "ангели" Victoria's Secret знову вийшли на подіум фешн-шоу. Довгоочікуваний показ відбувся 15 жовтня у Нью-Йорку.
Пряма трансляція події відбулася на YouTube-каналі Victoria's Secret.
Victoria's Secret Fashion Show відбулося вперше за шість років
Від 2018 року поціновувачі бренду чекали, коли ж побачать на подіумі Victoria's Secret Fashion Show. І ось нарешті світ моди побачив довгоочікуване повернення.
Відкрила модний показ Джіджі Гадід у ніжно-рожевому ромпері з вставками із стразів. За спиною у моделі виднілися величезні ангельські крила у тон вбранню.
Вперше за шість років на подіумі нову засяяли знамениті "ангели" Victoria's Secret. На подіум повернулися Адріана Ліма, Тайра Бенкс, Карла Бруні, Кейт Мосс, Алессандра Амбросіо, Кендіс Свейнпоул, Бехаті Прінслу, Даутцен Крус, Тейлор Гілл та інші зірки.
Окрім того, бренд здивував своїми новими обличчями, ними стали трансгендерні жінки Алекс Консані та Валентина Сампайо.
Цього разу Victoria's Secret відмовилися від "застарілих стандартів краси" та підтримали бодіпозитивний рух. Тож тепер серед "ангелів" можна побачити і моделей plus size.
Для музичного супроводу на шоу запросили k-pop виконавицю Lisa та південноафриканську співачку Тайлу. Однак справжньою зіркою стала Шер, яка заспівала свої хіти на подіумі.
Закрила показ феєрична поява Тайри Бенкс. Через 19 років топмодель знову пройшлася по подіуму у Victoria's Secret.
Провал Victoria's Secret Fashion Show
Однак оминути скандалів модному бренду все ж таки не вдалося, і в мережі вже назвали шоу "найгіршим за всю історію".
Першою причиною, через яку бренд нарвався на критику, стала поява на подіумі росіянки Ірини Шейк. Модель давно мешкає за кордоном, однак продовжує підтримувати РФ. У зв'язку з політикою країни-агресорки та війною в Україні рішення запросити Шейк на показ стало обурливим для багатьох шанувальників.
Але й на цьому "факапи" не закінчилися. Попри те, що 2019 року організаторів шоу звинуватили в "ідеалізації і сексуалізації жінок", цьогорічний показ не викликав захвату.
У мережі користувачі написали багато гнівних коментарів про те, що у гонитві за новітніми тенденціями бодіпозитиву та гендерної рівності шоу втратило свій особливий шарм.
На думку людей, нові обличчя хоч і відповідають "новим вимогам", але не мають харизми.
"Це було просто жахливо. Це вже точно не Victoria's Secret".
"Немає енергії. Дякую "ангелам", що протрималися. Нові моделі нехаризматичні та втомлені".
"Так довго чекали це шоу, а отримали повне розчарування. Це повний провал".
"Ви могли очолити новий вид "фемінізму", який показує, що ми можемо бути милими зовні і сильними всередині, але ви проґавили цей шанс".
Нагадаємо, днями на показі Baleciaga Ніколь Кідман штовхнула Сальму Гаєк.
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