Victoria's Secret розкритикували через перше за шість років шоу - фото, відео

Шоу Victoria’s Secret. Фото: Reuters

Вперше за шість років "ангели" Victoria's Secret знову вийшли на подіум фешн-шоу. Довгоочікуваний показ відбувся 15 жовтня у Нью-Йорку.

Пряма трансляція події відбулася на YouTube-каналі Victoria's Secret.

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Від 2018 року поціновувачі бренду чекали, коли ж побачать на подіумі Victoria's Secret Fashion Show. І ось нарешті світ моди побачив довгоочікуване повернення.

Відкрила модний показ Джіджі Гадід у ніжно-рожевому ромпері з вставками із стразів. За спиною у моделі виднілися величезні ангельські крила у тон вбранню.

Джіджі Гадід відкрила шоу Victoria's Secret. Фото: Reuters

Вперше за шість років на подіумі нову засяяли знамениті "ангели" Victoria's Secret. На подіум повернулися Адріана Ліма, Тайра Бенкс, Карла Бруні, Кейт Мосс, Алессандра Амбросіо, Кендіс Свейнпоул, Бехаті Прінслу, Даутцен Крус, Тейлор Гілл та інші зірки.

Адріана Ліма на Victoria's Secret Fashion Show. Фото: Reuters

Кейт Мосс вийшла на подіум Victoria's Secret. Фото: Reuters

Окрім того, бренд здивував своїми новими обличчями, ними стали трансгендерні жінки Алекс Консані та Валентина Сампайо.

Белла Гадід на подіумі. Фото: Reuters

Цього разу Victoria's Secret відмовилися від "застарілих стандартів краси" та підтримали бодіпозитивний рух. Тож тепер серед "ангелів" можна побачити і моделей plus size.

Ешлі Грем на показі Victoria's Secret. Фото: Reuters

Карла Бруні на подіумі Victoria's Secret Fashion Show. Фото: Reuters

Для музичного супроводу на шоу запросили k-pop виконавицю Lisa та південноафриканську співачку Тайлу. Однак справжньою зіркою стала Шер, яка заспівала свої хіти на подіумі.

Шер заспівала на шоу Victoria's Secret. Фото: Reuters

Закрила показ феєрична поява Тайри Бенкс. Через 19 років топмодель знову пройшлася по подіуму у Victoria's Secret.

Тайра Бенкс на Victoria's Secret Fashion Show. Фото: Reuters

Провал Victoria's Secret Fashion Show

Однак оминути скандалів модному бренду все ж таки не вдалося, і в мережі вже назвали шоу "найгіршим за всю історію".

Першою причиною, через яку бренд нарвався на критику, стала поява на подіумі росіянки Ірини Шейк. Модель давно мешкає за кордоном, однак продовжує підтримувати РФ. У зв'язку з політикою країни-агресорки та війною в Україні рішення запросити Шейк на показ стало обурливим для багатьох шанувальників.

Росіянка Ірина Шейк на показі Victoria's Secret. Фото: Reuters

Але й на цьому "факапи" не закінчилися. Попри те, що 2019 року організаторів шоу звинуватили в "ідеалізації і сексуалізації жінок", цьогорічний показ не викликав захвату.

У мережі користувачі написали багато гнівних коментарів про те, що у гонитві за новітніми тенденціями бодіпозитиву та гендерної рівності шоу втратило свій особливий шарм.

На думку людей, нові обличчя хоч і відповідають "новим вимогам", але не мають харизми.

"Це було просто жахливо. Це вже точно не Victoria's Secret".

"Немає енергії. Дякую "ангелам", що протрималися. Нові моделі нехаризматичні та втомлені".

"Так довго чекали це шоу, а отримали повне розчарування. Це повний провал".

"Ви могли очолити новий вид "фемінізму", який показує, що ми можемо бути милими зовні і сильними всередині, але ви проґавили цей шанс".

Нагадаємо, днями на показі Baleciaga Ніколь Кідман штовхнула Сальму Гаєк.

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