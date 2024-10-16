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Повний провал — перше за шість років шоу Victoria’s Secret "рознесли" у мережі

16 жовтня 2024 15:02
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Victoria's Secret розкритикували через перше за шість років шоу - фото, відео
Шоу Victoria’s Secret. Фото: Reuters
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Вперше за шість років "ангели" Victoria's Secret знову вийшли на подіум фешн-шоу. Довгоочікуваний показ відбувся 15 жовтня у Нью-Йорку. 

Пряма трансляція події відбулася на YouTube-каналі Victoria's Secret.

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Victoria's Secret Fashion Show відбулося вперше за шість років

Від 2018 року поціновувачі бренду чекали, коли ж побачать на подіумі Victoria's Secret Fashion Show. І ось нарешті світ моди побачив довгоочікуване повернення.

Відкрила модний показ Джіджі Гадід у ніжно-рожевому ромпері з вставками із стразів. За спиною у моделі виднілися величезні ангельські крила у тон вбранню.

Джіджі Гадід відкрила Victoria's Secret Fashion Show
Джіджі Гадід відкрила шоу Victoria's Secret. Фото: Reuters

Вперше за шість років на подіумі нову засяяли знамениті "ангели" Victoria's Secret. На подіум повернулися Адріана Ліма, Тайра Бенкс, Карла Бруні, Кейт Мосс, Алессандра Амбросіо, Кендіс Свейнпоул, Бехаті Прінслу, Даутцен Крус, Тейлор Гілл та інші зірки.

Адріана Ліма на Victoria's Secret Fashion Show
Адріана Ліма на Victoria's Secret Fashion Show. Фото: Reuters
Кейт Мосс вийшла на подіум Victoria's Secret
Кейт Мосс вийшла на подіум Victoria's Secret. Фото: Reuters

Окрім того, бренд здивував своїми новими обличчями, ними стали трансгендерні жінки Алекс Консані та Валентина Сампайо. 

Белла Гадід на подіумі
Белла Гадід на подіумі. Фото: Reuters

Цього разу Victoria's Secret відмовилися від "застарілих стандартів краси" та підтримали бодіпозитивний рух. Тож тепер серед "ангелів" можна побачити і моделей plus size.

Ешлі Грем на показі Victoria's Secret
Ешлі Грем на показі Victoria's Secret. Фото: Reuters
Карла Бруні на подіумі Victoria's Secret Fashion Show
Карла Бруні на подіумі Victoria's Secret Fashion Show. Фото: Reuters

Для музичного супроводу на шоу запросили k-pop виконавицю Lisa та південноафриканську співачку Тайлу. Однак справжньою зіркою стала Шер, яка заспівала свої хіти на подіумі.

Шер заспівала на шоу Victoria's Secret
Шер заспівала на шоу Victoria's Secret. Фото: Reuters

Закрила показ феєрична поява Тайри Бенкс. Через 19 років топмодель знову пройшлася по подіуму у Victoria's Secret.

Тайра Бенкс
Тайра Бенкс на Victoria's Secret Fashion Show. Фото: Reuters

Провал Victoria's Secret Fashion Show

Однак оминути скандалів модному бренду все ж таки не вдалося, і в мережі вже назвали шоу "найгіршим за всю історію".

Першою причиною, через яку бренд нарвався на критику, стала поява на подіумі росіянки Ірини Шейк. Модель давно мешкає за кордоном, однак продовжує підтримувати РФ. У зв'язку з політикою країни-агресорки та війною в Україні рішення запросити Шейк на показ стало обурливим для багатьох шанувальників. 

Росіянка Ірина Шейк на показі Victoria's Secret
Росіянка Ірина Шейк на показі Victoria's Secret. Фото: Reuters 

Але й на цьому "факапи" не закінчилися. Попри те, що 2019 року організаторів шоу звинуватили в "ідеалізації і сексуалізації жінок", цьогорічний показ не викликав захвату. 

У мережі користувачі написали багато гнівних коментарів про те, що у гонитві за новітніми тенденціями бодіпозитиву та гендерної рівності шоу втратило свій особливий шарм.

На думку людей, нові обличчя хоч і відповідають "новим вимогам", але не мають харизми.

"Це було просто жахливо. Це вже точно не Victoria's Secret".

"Немає енергії. Дякую "ангелам", що протрималися. Нові моделі нехаризматичні та втомлені".

"Так довго чекали це шоу, а отримали повне розчарування. Це повний провал".

"Ви могли очолити новий вид "фемінізму", який показує, що ми можемо бути милими зовні і сильними всередині, але ви проґавили цей шанс".

Нагадаємо, днями на показі Baleciaga Ніколь Кідман штовхнула Сальму Гаєк.

Також ми писали, що співачка Біллі Айліш прикрасила нову обкладинку Vogue.

Victoria's Secret мода шоу модель закордонні зірки

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