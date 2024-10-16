Шоу Victoria’s Secret. Фото: Reuters

Впервые за шесть лет "ангелы" Victoria's Secret снова вышли на подиум фэшн-шоу. Долгожданный показ состоялся 15 октября в Нью-Йорке.

Прямая трансляция события прошла на YouTube-канале Victoria's Secret.

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Victoria's Secret Fashion Show состоялось впервые за шесть лет

С 2018 года ценители бренда ждали, когда увидят на подиуме Victoria's Secret Fashion Show. И вот наконец-то мир моды увидел долгожданное возвращение.

Открыла модный показ Джиджи Хадид в нежно-розовом ромпере со вставками из стразов. За спиной у модели виднелись огромные ангельские крылья в тон наряда.

Джиджи Хадид открыла шоу Victoria's Secret. Фото: Reuters

Впервые за шесть лет на подиуме снова засияли знаменитые "ангелы" Victoria's Secret. На подиум вернулись Адриана Лима, Тайра Бэнкс, Карла Бруни, Кейт Мосс, Алессандра Амбросио, Кэндис Свейнпоул, Бехати Принслу, Даутцен Крус, Тейлор Гилл и другие звезды.

Адриана Лима на Victoria's Secret Fashion Show. Фото: Reuters

Кейт Мосс вышла на подиум Victoria's Secret. Фото: Reuters

Кроме того, бренд удивил своими новыми лицами, ими стали трансгендерные женщины Алекс Консани и Валентина Сампайо.

Белла Хадид на подиуме. Фото: Reuters

В этот раз Victoria's Secret отказались от "устаревших стандартов красоты" и поддержали бодипозитивное движение. Теперь среди "ангелов" можно увидеть и моделей plus size.

Эшли Грэм на показе Victoria's Secret. Фото: Reuters

Карла Бруни на подиуме Victoria's Secret Fashion Show. Фото: Reuters

Для музыкального сопровождения на шоу пригласили k-pop исполнительницу Lisa и южноафриканскую певицу Тайлу. Однако настоящей звездой стала Шер, спевшая свои хиты на подиуме.

Шер спела на шоу Victoria's Secret. Фото: Reuters

Закрыло показ феерическое появление Тайры Бэнкс. Спустя 19 лет топ-модель снова прошлась по подиуму в Victoria's Secret.

Тайра Бэнкс на Victoria's Secret Fashion Show. Фото: Reuters

Провал Victoria's Secret Fashion Show

Однако обойти скандалы модному бренду все же не удалось и в сети уже назвали шоу "худшим за всю историю".

Первой причиной, из-за которой бренд нарвался на критику, стало появление на подиуме россиянки Ирины Шейк. Модель давно живет за границей, однако продолжает поддерживать РФ. В связи с политикой страны-агрессора и войной в Украине решение пригласить Шейк на показ стало возмутительным для многих поклонников.

Россиянка Ирина Шейк на показе Victoria's Secret. Фото: Reuters

Но и на этом "факапы" не закончились. Несмотря на то, что в 2019 году организаторов шоу обвинили в "идеализации и сексуализации женщин", показ этого года не вызвал восторга.

В сети пользователи написали много гневных комментариев о том, что в погоне за новым тенденциями бодипозитива и гендерного равенства шоу потеряло свой особый шарм.

По мнению людей, новые лица хоть и отвечают "новым требованиям", но не обладают харизмой.

"Это было просто ужасно. Это уж точно не Victoria's Secret".

"Нет энергии. Спасибо "ангелам", которые продержались. Новые модели нехаризматичны и уставшие".

"Так долго ждали этого шоу, а получили полное разочарование. Это полный провал".

"Вы могли возглавить новый вид "феминизма", который показывает, что мы можем быть милыми снаружи и сильными внутри, но вы упустили этот шанс".

Напомним, на днях на показе Baleciaga Николь Кидман толкнула Сальму Хайек.

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