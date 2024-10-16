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Полный провал — первое за шесть лет шоу Victoria’s Secret "разнесли" в сети

16 октября 2024 15:02
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Victoria&#39;s Secret раскритиковали спустя первое за шесть лет шоу - фото, видео
Шоу Victoria’s Secret. Фото: Reuters
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Впервые за шесть лет "ангелы" Victoria's Secret снова вышли на подиум фэшн-шоу. Долгожданный показ состоялся 15 октября в Нью-Йорке.

Прямая трансляция события прошла на YouTube-канале Victoria's Secret.

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Victoria's Secret Fashion Show состоялось впервые за шесть лет

С 2018 года ценители бренда ждали, когда увидят на подиуме Victoria's Secret Fashion Show. И вот наконец-то мир моды увидел долгожданное возвращение.

Открыла модный показ Джиджи Хадид в нежно-розовом ромпере со вставками из стразов. За спиной у модели виднелись огромные ангельские крылья в тон наряда.

Джиджи Гадид открыла Victoria's Secret Fashion Show
Джиджи Хадид открыла шоу Victoria's Secret. Фото: Reuters

Впервые за шесть лет на подиуме снова засияли знаменитые "ангелы" Victoria's Secret. На подиум вернулись Адриана Лима, Тайра Бэнкс, Карла Бруни, Кейт Мосс, Алессандра Амбросио, Кэндис Свейнпоул, Бехати Принслу, Даутцен Крус, Тейлор Гилл и другие звезды.

Адриана Лима на Victoria's Secret Fashion Show
Адриана Лима на Victoria's Secret Fashion Show. Фото: Reuters
Кейт Мосс вышла на подиум Victoria's Secret
Кейт Мосс вышла на подиум Victoria's Secret. Фото: Reuters

Кроме того, бренд удивил своими новыми лицами, ими стали трансгендерные женщины Алекс Консани и Валентина Сампайо.

Белла Гадид на подиуме
Белла Хадид на подиуме. Фото: Reuters

В этот раз Victoria's Secret отказались от "устаревших стандартов красоты" и поддержали бодипозитивное движение. Теперь среди "ангелов" можно увидеть и моделей plus size.

Эшли Грэм на показе Victoria's Secret
Эшли Грэм на показе Victoria's Secret. Фото: Reuters
Карла Бруни на подиуме Victoria's Secret Fashion Show
Карла Бруни на подиуме Victoria's Secret Fashion Show. Фото: Reuters

Для музыкального сопровождения на шоу пригласили k-pop исполнительницу Lisa и южноафриканскую певицу Тайлу. Однако настоящей звездой стала Шер, спевшая свои хиты на подиуме.

Шер спела на шоу Victoria's Secret
Шер спела на шоу Victoria's Secret. Фото: Reuters

Закрыло показ феерическое появление Тайры Бэнкс. Спустя 19 лет топ-модель снова прошлась по подиуму в Victoria's Secret.

Тайра Бэнкс
Тайра Бэнкс на Victoria's Secret Fashion Show. Фото: Reuters

Провал Victoria's Secret Fashion Show

Однако обойти скандалы модному бренду все же не удалось и в сети уже назвали шоу "худшим за всю историю".

Первой причиной, из-за которой бренд нарвался на критику, стало появление на подиуме россиянки Ирины Шейк. Модель давно живет за границей, однако продолжает поддерживать РФ. В связи с политикой страны-агрессора и войной в Украине решение пригласить Шейк на показ стало возмутительным для многих поклонников.

Россиянка Ирина Шейк на показе Victoria's Secret
Россиянка Ирина Шейк на показе Victoria's Secret. Фото: Reuters

Но и на этом "факапы" не закончились. Несмотря на то, что в 2019 году организаторов шоу обвинили в "идеализации и сексуализации женщин", показ этого года не вызвал восторга.

В сети пользователи написали много гневных комментариев о том, что в погоне за новым тенденциями бодипозитива и гендерного равенства шоу потеряло свой особый шарм.

По мнению людей, новые лица хоть и отвечают "новым требованиям", но не обладают харизмой.

"Это было просто ужасно. Это уж точно не Victoria's Secret".

"Нет энергии. Спасибо "ангелам", которые продержались. Новые модели нехаризматичны и уставшие".

"Так долго ждали этого шоу, а получили полное разочарование. Это полный провал".

"Вы могли возглавить новый вид "феминизма", который показывает, что мы можем быть милыми снаружи и сильными внутри, но вы упустили этот шанс".

Напомним, на днях на показе Baleciaga Николь Кидман толкнула Сальму Хайек.

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Victoria's Secret мода шоу модель зарубежные звезды

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