Ніколь Кідман на Тижні моди штовхнула Сальму Гаєк - відео

Ніколь Кідман та Сальма Гаєк. Фото: instagram.com/salmahayek

Час від часу між голлівудськими зірками трапляються неочікувані конфлікти. На Тижні моди у Нью-Йорку між акторками Ніколь Кідман та Сальмою Гаєк стався неприємний момент на очах у журналістів.

Відео з'явилося у соцмережі Х.

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Ніколь Кідман посварилася з Сальмою Гаєк

Os fotógrafos tirando fotos da Salma Hayek até a Nicole Kidman parar bem na frente dela e soltar um “don’t touch me” que deixou até a Katy Perry sem graça 😳 pic.twitter.com/3z5RK6Jfr1 — Central Reality (@centralreality) October 12, 2024

Обидві голлівудські зірки завітали на показ бренду Balenciaga у Нью-Йорку. Як зазвичай, знаменитостей перед показом зустрічали чисельні фотографи та журналісти.

На відео, що з'явилося в мережі, видно, як Гаєк позувала перед камерами поруч із співачкою Кеті Перрі, в той час як до них підійшла Кідман. Знаменита білявка проігнорувала роботу колеги з фотографами та стала просто перед нею, аби привітатися з Перрі.

У відповідь Гаєк попросила Кідман відійти та спробувала обережно відсунути її в бік. На дії колеги Ніколь різко відреагувала на відштовхнула Сальму. Також на відео помітно, що зірки щось сказали одна одній.

Однак конфлікт між двома знаменитостями швидко врегулювався. Вони поговорили та навіть зробили декілька спільних фотографій.

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