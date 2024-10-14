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Ніколь Кідман штовхнула Сальму Гаєк на модному показі

14 жовтня 2024 11:36
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Ніколь Кідман на Тижні моди штовхнула Сальму Гаєк - відео
Ніколь Кідман та Сальма Гаєк. Фото: instagram.com/salmahayek
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Час від часу між голлівудськими зірками трапляються неочікувані конфлікти. На Тижні моди у Нью-Йорку між акторками Ніколь Кідман та Сальмою Гаєк стався неприємний момент на очах у журналістів.

Відео з'явилося у соцмережі Х.

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Обидві голлівудські зірки завітали на показ бренду Balenciaga у Нью-Йорку. Як зазвичай, знаменитостей перед показом зустрічали чисельні фотографи та журналісти. 

На відео, що з'явилося в мережі, видно, як Гаєк позувала перед камерами поруч із співачкою Кеті Перрі, в той час як до них підійшла Кідман. Знаменита білявка проігнорувала роботу колеги з фотографами та стала просто перед нею, аби привітатися з Перрі.

У відповідь Гаєк попросила Кідман відійти та спробувала обережно відсунути її в бік. На дії колеги Ніколь різко відреагувала на відштовхнула Сальму. Також на відео помітно, що зірки щось сказали одна одній. 

Однак конфлікт між двома знаменитостями швидко врегулювався. Вони поговорили та навіть зробили декілька спільних фотографій.

 

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, як з подругою Олею Поляковою ходила на концерт "Океан Ельзи".

Також Бейонсе розважається на вечірках на тлі скандалу з її другом P.Diddy, який зараз перебуває у в'язниці.

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