Николь Кидман на Неделе моды толкнула Сальму Хайек — видео

Николь Кидман толкнула Сальму Хайек на модном показе
Иногда между голливудскими звездами случаются неожиданные конфликты. На Неделе моды в Нью-Йорке между актрисами Николь Кидман и Сальмой Хайек произошел неприятный момент на глазах журналистов.
Видео появилось в соцсети Х.
Николь Кидман поссорилась с Сальмой Хайек
Os fotógrafos tirando fotos da Salma Hayek até a Nicole Kidman parar bem na front dela e soltar um “не толкать меня”, что пойдут até a Katy Perry sem graça 😳 pic.twitter.com/3z5RK6Jfr1— Central Reality (@centralreality) октябрь 12, 2024
Обе голливудские звезды посетили показ бренда Balenciaga в Нью-Йорке. Как обычно знаменитостей перед показом встречали многочисленные фотографы и журналисты.
На видео, появившемся в сети, видно, как Хайек позировала перед камерами рядом с певицей Кэти Перри, в то время как к ним подошла Кидман. Знаменитая блондинка проигнорировала работу коллеги с фотографами и стала прямо перед ней, чтобы поздороваться с Перри.
В ответ Хайек попросила Кидман отойти и попыталась осторожно отодвинуть ее в сторону. На действия коллеги Николь резко отреагировала и оттолкнула Сальму. Также на видео заметно, что звезды что-то сказали друг другу.
Однако конфликт между двумя знаменитостями быстро урегулировался. Они побеседовали и даже сделали несколько общих фотографий.
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Salma Hayek and Nicole Kidman ❤️ #salmahayek #nicolekidman #katyperry #рекомендации♬ GASLIGHT - INJI
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