Пішов з життя актор Джеймс Ерл Джонс

Помер відомий американський актор, який озвучував Дарта Вейдера в "Зоряних війнах"
Пішов із життя американський актор Джеймс Ерл Джонс, голос лиходія "Зоряних воєн" Дарта Вейдера. Йому було 93 роки.
Про це повідомляє Variety.
Актор Джеймс Ерл Джонс помер у 93 роки
Актор помер у понеділок вранці, 9 вересня, у своєму будинку в окрузі Датчес, штат Нью-Йорк. Подолавши глибоке заїкання в дитинстві, Джонс зарекомендував себе як один з перших темношкірих акторів, що зробив багату і різнобічну кар'єру.
Джонс знявся в десятках фільмів, серед яких "Поле мрії", "Прибуття в Америку", "Конан-варвар". Окрім Дарта Вейдера у "Зоряних війнах", актор також озвучив мультфільм "Король Лев" 1994 року.
Джонс отримав три премії "Тоні", дві "Еммі" і "Греммі".
У 1971 році він став другим темношкірим чоловіком, номінованим на премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль, після Сідні Пуатьє.
Актор також з'явився в епізоді популярного серіалу "Теорія великого вибуху".
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