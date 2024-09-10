Пішов з життя актор Джеймс Ерл Джонс

Американський актор Джеймс Ерл Джонс. Фото: скриншот YouTube

Пішов із життя американський актор Джеймс Ерл Джонс, голос лиходія "Зоряних воєн" Дарта Вейдера. Йому було 93 роки.

Про це повідомляє Variety.

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Актор Джеймс Ерл Джонс помер у 93 роки

Актор помер у понеділок вранці, 9 вересня, у своєму будинку в окрузі Датчес, штат Нью-Йорк. Подолавши глибоке заїкання в дитинстві, Джонс зарекомендував себе як один з перших темношкірих акторів, що зробив багату і різнобічну кар'єру.

Джонс знявся в десятках фільмів, серед яких "Поле мрії", "Прибуття в Америку", "Конан-варвар". Окрім Дарта Вейдера у "Зоряних війнах", актор також озвучив мультфільм "Король Лев" 1994 року.

Джонс отримав три премії "Тоні", дві "Еммі" і "Греммі".

У 1971 році він став другим темношкірим чоловіком, номінованим на премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль, після Сідні Пуатьє.

Американський актор Джеймс Ерл Джонс отримав Оскара. Фото: скриншот YouTube

Актор також з'явився в епізоді популярного серіалу "Теорія великого вибуху".

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