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Умер известный американский актер, который озвучивал Дарта Вейдера в "Звездных войнах"

10 сентября 2024 11:43
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Ушел из жизни актер Джеймс Эрл Джонс
Американский актер Джеймс Эрл Джонс. Фото: скриншот YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Ушел из жизни американский актер Джеймс Эрл Джонс, голос злодея "Звездных войн" Дарта Вейдера. Ему было 93 года.

Об этом сообщает Variety.

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Актер скончался в понедельник утром, 9 сентября, в своем доме в округе Датчес, штат Нью-Йорк. Преодолев глубокое заикание в детстве, Джонс зарекомендовал себя как один из первых темнокожих актеров, который сделал разностороннюю карьеру.

Джонс снялся в десятках фильмов, среди которых Поле мечты, Прибытие в Америку, Конан-варвар. Кроме Дарта Вейдера в "Звездных войнах" актер также озвучил мультфильм "Король Лев" в 1994 году.

Джонс получил три премии "Тони", две "Эмми" и "Грэмми".
В 1971 году он стал вторым темнокожим мужчиной, номинированным на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль после Сидни Пуатье.

Умер известный американский актер, озвучивавший Дарта Вейдера в "Звездных войнах" - фото 1
Американский актер Джеймс Эрл Джонс получил Оскара. Фото: скриншот YouTube

Актер также появился в эпизоде популярного сериала "Теория большого взрыва".

Напомним, актриса Николь Кидман узнала, что ее мама скончалась. Также мы рассказывали, почему семья Ален Делона отказалась исполнять его последнее желание.

смерть Дарт Вейдер зарубежные звезды Звездные войны

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