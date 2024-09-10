Ушел из жизни актер Джеймс Эрл Джонс

Американский актер Джеймс Эрл Джонс. Фото: скриншот YouTube

Ушел из жизни американский актер Джеймс Эрл Джонс, голос злодея "Звездных войн" Дарта Вейдера. Ему было 93 года.

Об этом сообщает Variety.

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Актер скончался в понедельник утром, 9 сентября, в своем доме в округе Датчес, штат Нью-Йорк. Преодолев глубокое заикание в детстве, Джонс зарекомендовал себя как один из первых темнокожих актеров, который сделал разностороннюю карьеру.

Джонс снялся в десятках фильмов, среди которых Поле мечты, Прибытие в Америку, Конан-варвар. Кроме Дарта Вейдера в "Звездных войнах" актер также озвучил мультфильм "Король Лев" в 1994 году.

Джонс получил три премии "Тони", две "Эмми" и "Грэмми".

В 1971 году он стал вторым темнокожим мужчиной, номинированным на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль после Сидни Пуатье.

Американский актер Джеймс Эрл Джонс получил Оскара. Фото: скриншот YouTube

Актер также появился в эпизоде популярного сериала "Теория большого взрыва".

Напомним, актриса Николь Кидман узнала, что ее мама скончалась. Также мы рассказывали, почему семья Ален Делона отказалась исполнять его последнее желание.