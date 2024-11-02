Хто першою поцілував Олександра Терена на шоу Холостяк — фото

Перший поцілунок на "Холостяк" — хто цьомкнув Терена
Найромантичніше шоу країни вже стартувало. Ветеран Олександр Терен обрав учасниць на шоу "Холостяк". Однак, однак з дівчат очевидно готова на більше, ніж просто троянду.
Редакція Новини.LIVE розповідає деталі.
Олександр Терен отримав перші поцілунки на "Холостяку"
Трояндова церемонія була досить емоційною. Холостяк Терен вже обрав 12 дівчат, які йдуть далі і сімох відправив додому. Коли дійшла черга до Smm-ниці Ксенії, то Олександр відразу відповів їй взаємністю.
Дівчина так зраділа, що вирішила не лише обійняти героя, а ще й смачно цемкнути його в щоку. Терену це сподобалось.
Відомо, що Ксенія Щербач захоплюється боксом. Цінує почуття гумору, чесніть і гідність. Щаслива, що нарешті може дозволити собі бути красивою і носити сукні.
"У нас з Тереном спільні цінності. Він зрозуміє наші розмови за родинним столом", — каже учасниця.
Нагадаємо, відома співачка написала пісню для проєкту "Холостяк". Також ми розповідали, як знімали перший випуск реаліті.
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