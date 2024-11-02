Хто першою поцілував Олександра Терена на шоу Холостяк — фото

Ветеран та блогер Олександр Терен. Фото: скриншот СТБ

Найромантичніше шоу країни вже стартувало. Ветеран Олександр Терен обрав учасниць на шоу "Холостяк". Однак, однак з дівчат очевидно готова на більше, ніж просто троянду.

Редакція Новини.LIVE розповідає деталі.

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Трояндова церемонія була досить емоційною. Холостяк Терен вже обрав 12 дівчат, які йдуть далі і сімох відправив додому. Коли дійшла черга до Smm-ниці Ксенії, то Олександр відразу відповів їй взаємністю.

Дівчина так зраділа, що вирішила не лише обійняти героя, а ще й смачно цемкнути його в щоку. Терену це сподобалось.

Ксенія поцілувала Терена на "Холостяк". Фото: скриншот СТБ

Відомо, що Ксенія Щербач захоплюється боксом. Цінує почуття гумору, чесніть і гідність. Щаслива, що нарешті може дозволити собі бути красивою і носити сукні.



"У нас з Тереном спільні цінності. Він зрозуміє наші розмови за родинним столом", — каже учасниця.

Нагадаємо, відома співачка написала пісню для проєкту "Холостяк". Також ми розповідали, як знімали перший випуск реаліті.