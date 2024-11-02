Кто первым поцеловал Александра Терена на шоу Холостяк.

Ветеран и блогер Александр Терен. Фото: скриншот СТБ

Самое романтичное шоу страны уже стартовало. Ветеран Александр Терен выбрал участниц на шоу "Холостяк". Однако, одна из девушек, очевидно, готова на большее, чем просто розу.

Редакция Новини.LIVE рассказывает детали.

Читайте также:

Александр Терен получил первые поцелуи на "Холостяке"

Церемония роз была достаточно эмоциональной. Холостяк Терен уже выбрал 12 девушек, которые идут дальше, и семерых отправил домой. Когда дошел черед Smm-ницы Ксении, то Александр сразу ответил ей взаимностью.

Девушка так обрадовалась, что решила не только обнять героя, но еще и вкусно поцеловать в щечку. Терену это понравилось.

Ксения поцеловала Терена на "Холостяк".

Фото: скриншот СТБ

Известно, что Ксения Щербач увлекается боксом. Ценит чувство юмора, честь и достоинство. Счастлива, что наконец-то может позволить себе быть красивой и носить платья.



"У нас с Тереном общие ценности. Он поймет наши разговоры за семейным столом", — говорит участница.

Напомним, известная певица написала песню для проекта "Холостяк". Также мы рассказывали, как снимали первый выпуск реалити.