Мішель МакМанус з талант-шоу Pop Idol кардинально схудла

Співачка, радіоведуча Мішель МакМанус. Фото: Instagram/ladym_mcmanus

Шотландська співачка Мішель МакМанус вразила кардинальним схудненням. Переможниця британського талант-шоу Pop Idol розповіла про те, як навчилася любити себе, та показала фотографії до та після кардинальних змін.

Про це повідомляє Metro.

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Схуднення Мішель МакМанус

За словами 44-річної шотландської співачки, вона почала займатися своєю фігурою після других пологів. А тепер вирішила підбити підсумки досягнення.

"Мені подобаються обидві версії себе на двох вищезгаданих фотографіях. Зображення ліворуч було зроблено наприкінці 2022 року, через вісім місяців після того, як я народила свою другу прекрасну дитину, і я щойно почала нову роботу на BBC Radio Scotland", — зазначила співачка.

Мішель запевнила, що в той час вона була втомлена як фізично, так і морально. Догляд за двома немовлятами до трьох років був її пріоритетом, а роботі над собою МакМанус не приділяла часу.

"Фотографію праворуч було зроблено кілька тижнів тому, за кадром фотосесії, яку я робила в Глазго. Я схудла через дефіцит калорій і запровадження фізичних вправ у своє життя. Дивлячись на ці зображення пліч-о-пліч, я можу чесно сказати, що цифри, прикріплені до обох, майже не мають значення. Справа не в етикетці на одязі чи в тому, що там написано на вагах", — зауважила Мішель.

Розкривати свою поточну вагу і ту, яка була до схуднення, зірка телешоу не стала. Також вона вимкнула коментарі під дописом. Раніше Мішель розповідала про те, як під час свого перебування в Pop Idol вона боролася з увагою до своєї зовнішності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що схудла американська співачка Крістіна Агілера прикрасила обкладинку глянцю. Також ми розповідали, що сестра американської співачки Брітні Спірс не впізнати після чуток про схуднення на пігулках для діабетиків.