Мишель МакМанус с талант-шоу Pop Idol кардинально похудела

Певица, радиоведущая Мишель МакМанус. Фото: Instagram/ladym_mcmanus

Шотландская певица Мишель МакМанус поразила кардинальным похудением. Победительница британского талант-шоу Pop Idol рассказала о том, как научилась любить себя и показала фотографии до и после кардинальных перемен.

Об этом сообщает Metro.

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Похудение Мишель МакМанус

По словам 44-летней шотландской певицы, она стала заниматься своей фигурой после вторых родов. А теперь решила подвести итоги достижения.

"Мне нравятся обе версии себя на двух вышеупомянутых фотографиях. Изображение слева было сделано в конце 2022 года, через восемь месяцев после того, как я родила своего второго прекрасного ребенка, и я только что начала новую работу на BBC Radio Scotland", — отметила певица.

Мишель заверила, что в то время она была уставшей как физически, так и морально. Уход за двумя младенцами до трех лет был ее приоритетом, а работе над собой МакМанус не уделяла времени.

"Фотография справа была сделана несколько недель назад, за кадром фотосессии, которую я делала в Глазго. Я похудела из-за дефицита калорий и введения физических упражнений в свою жизнь. Глядя на эти изображения бок о бок, я могу честно сказать, что цифры, прикреплены к обоим, почти не имеют значения. Дело не в этикетке на одежде или в том, что там написано на весах", — отметила Мишель.

Раскрывать свой текущий вес и тот, который был до похудения звезда телешоу не стала. Также она выключила комментарии под публикацией. Ранее Мишель рассказывала о том, как во время своего пребывания в Pop Idol она боролась с вниманием к своей внешности.

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