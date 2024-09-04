Амадор Лопес пишається українським паспортом

Співак та танцівник Амадор Лопес. Фото: Новини.LIVE

Відомий співак та танцівник Амадор Лопес відвідав Ukrainian Fashion Week. Артист вперше зізнався, чи не пожалував про те, що отримав український паспорт незадовго до повномасштабного вторгнення Росії.

Про це він ексклюзивно розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Танцюрист венесуельського походження Амадор Лопес у лютому 2024 року отримав громадянство України. Він тривалий час проживає В нашій країні і навіть у розпал війни залишився в Україні.

Амадор Лопес із українським паспортом. Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos/

Артист зізнався, чи не пошкодував про те, що отримав український паспорт за ці три роки повномасштабного вторгнення РФ.

"Я не шкодую, навпаки, я дуже пишаюся що є офіційно частиною такого великого народу. Для мене Україна це супергерої. Я отримав паспорт супергероя і я цим дуже пишаюся. Я тут був, є і буду", — пояснив відомий танцівник.

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