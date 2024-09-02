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Ада Роговцева висловилася про ситуацію в Україні — що вона зараз відчуває

2 вересня 2024 17:15
Галина Войтенко - Редактор
Акторка Ада Роговцева зізналася, що вона відчуває під час війни в Україні
Українська акторка Ада Роговцева на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Українська акторка театру і кіно Ада Роговцева дала інтерв’ю ведучому Олексію Суханову. Під час спілкування артистка розповіла, чи з’явилося в неї почуття розчарування за останній рік і що вона відчуває сьогодні, коли в Україні такі скрутні часи.

Інтерв’ю з Адою Роговцевою Олексій Суханов оприлюднив на каналі "Говорить Суханов" в YouTube.

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Відома українська акторка зізналася, чи розчарувалася вона за останній рік, і розповіла, що вона відчуває зараз по відношенню до своєї країни. Ада Роговцева наголошує, що в неї з’явилося відчуття небезпеки і страху за Україну останнім часом.

Интервью Алексея Суханова и Ады Роговцевой
Інтерв'ю Олексія Суханова і Ади Роговцевої. Фото: скриншот з YouTube

Зокрема, акторка наголосила, що в керівництві та звичайному суспільстві є певні вчинки, через які немає потреби "лягати кістьми", і додала, що в людині повинен жити Господь. 

"У мене з’явилося відчуття небезпеки, яке висить над Україною. Воно нарощувалося, і зараз десь на лезі ножа стоїть доля України, і через це мені дуже боязко за Україну. Зараз я думаю, а якщо знову всі встануть? Щось таке у мене тремтить. Є якісь вчинки людські і у вищому керівництві, і серед людей. Втрачається потреба лягти кістьми. Людина має мати Бога", — наголошує Ада Роговцева.

Ада Роговцева — хто вона

Ада Роговцева — це українська акторка театру і кіно, яка народилася у 1937 році на Сумщині. Акторка є народною артисткою Української РСР, героєм України, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка і почесною громадянкою Києва.

На рахунку Ади Роговцевої — чотири премії за найкращу жіночу роль, а також за внесок у театральне і вітчизняне мистецтво.

Ада Роговцева
Ада Роговцева під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Ольга Сумська виправдала доньку, яка живе в Росії. 

Раніше ми розповідали про те, що акторка Анна Саліванчук повідомила про розлучення з чоловіком.

Також ми повідомляли про те, що українська акторка Римма Зюбіна звернулася до тих, хто досі слухає музику і дивиться фільми російською. 

шоу-бізнес Олексій Суханов українські зірки Ада Роговцева

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