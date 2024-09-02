Актриса Ада Роговцева призналась, что она чувствует во время войны в Украине

Украинская актриса Ада Роговцева на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева дала интервью ведущему Алексею Суханову. Во время общения артистка рассказала, появилось ли у нее чувство разочарования за последний год и что она испытывает сегодня, когда в Украине такие трудные времена.

Интервью с Адой Роговцевой Алексей Суханов обнародовал на канале "Говорить Суханов" в YouTube.

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Ада Роговцева о чувстве разочарования

Известная украинская актриса призналась, разочаровалась ли она за последний год, и рассказала, что она чувствует сейчас по отношению к своей стране. Ада Роговцева отмечает, что у нее появилось чувство опасности и страха за Украину в последнее время.

Интервью Алексея Суханова и Ады Роговцевой. Фото: скриншот с YouTube

В частности, актриса подчеркнула, что в руководстве и обычном обществе есть определенные поступки, из-за которых нет нужды "ложиться костьми", и добавила, что в человеке должен жить Господь.

"У меня появилось чувство опасности, которое висит над Украиной. Оно наращивалось, и сейчас где-то на лезвии ножа стоит судьба Украины, и поэтому мне очень страшно за Украину. Сейчас я думаю, а если опять все встанут? Что-то такое у меня дрожит. Есть какие-то поступки человеческие и в высшем руководстве, и среди людей. Теряется потребность лечь костьми. Человек должен иметь Бога", — подчеркивает Ада Роговцева.

Ада Роговцева — кто она

Ада Роговцева — это украинская актриса театра и кино, родившаяся в 1937 году в Сумской области. Актриса является народной артисткой Украинской ССР, героем Украины, лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко и почетной гражданкой Киева.

На счету Ады Роговцевой — четыре премии за лучшую женскую роль, а также за вложение в театральное и отечественное искусство.

Ада Роговцева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

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