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Після хейту племінника Ольга Сумська виправдовує доньку, яка живе в Росії

23 серпня 2024 21:33
Антоніна Завадська - Редактор
Ольга Сумська продовжує захищати доньку, яка живе в РФ — деталі
Українська акторка Ольга Сумська. Фото: скриншот з 1+1
Антоніна Завадська - Редактор

Українська акторка Ольга Сумська вкотре пояснила, чому провокативні слова її племінника необ'єктивні. В'ячеслав Хостікоєв критикує доньку зірки через те, що вона мовчить про війну і продовжує жити в Росії.

Свою думку щодо цього акторка висловила в етері телеканалу "1+1".

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Ольга Сумська продовжує захищати доньку, яка живе у РФ

Зірка "Скаженого весілля" В'ячеслав Хостікоєв публічну захейтив свою двоюрідну сестру Антоніну Паперну. Він вважає, що вона замовчує війну та продовжує жити в Росії. Зокрема, звинуватив, що через це не приїхала на похорон їхньої бабусі. 

Ольга Сумська пояснила, що її донька не могла приїхати в Україну, а востаннє була на Батьківщині у 2021 році. Тоді вітала бабусю з днем народження. 

"Він дав інтерв'ю. І так розгалужувати, так відверто про це говорити й апелювати, чому Тоня не була на похованні мами... Як може долетіти Тоня на поховання, якщо почалось повномасштабне вторгнення? Тоня прилетіла на один день ще тоді, у 2021 році, на останній день народження мами, 14 жовтня. Але ж чи був Слава на дні народження? Ну, дзвінок — це одне, а прийти, обійняти і привітати — це інше", — сказала Сумська.

Також нагадала, що на похованні було всього троє людей, і самого В'ячеслава серед них не було. 

Нагадаємо, Ольга Сумська вступилася за Тараса Цимбалюка. Також акторку обікрали під час вистави.

українці Ольга Сумська росіяни Антоніна Паперна українські зірки акторка Росія

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