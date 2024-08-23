Ольга Сумская продолжает защищать живущую в РФ дочь — детали

Украинская актриса Ольга Сумская. Фото: скриншот с 1+1

Украинская актриса Ольга Сумская раз объяснила, почему провокативные слова ее племянника необъективны. Вячеслав Хостикоев критикует дочь звезды за то, что она молчит о войне и продолжает жить в России.

Свое мнение по этому поводу актриса высказала в эфире телеканала "1+1".

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Звезда "Бешеной свадьбы" Вячеслав Хостикоев публичную захейтил свою двоюродную сестру Антонину Паперну. Он считает, что она умалчивает войну и продолжает жить в России. В частности, обвинил, что из-за этого не приехала на похороны их бабушки.

Ольга Сумская объяснила, что ее дочь не могла приехать в Украину, а в последний раз была на Родине в 2021 году. Тогда поздравляла бабушку с днем рождения.

"Он дал интервью. И так разветвлять, так откровенно об этом говорить и апеллировать, почему Тоня не была на похоронах мамы... Как может долететь Тоня на похороны, если началось полномасштабное вторжение? Тоня прилетела на один день еще тогда, когда В 2021 году, на последний день рождения мамы, 14 октября. Но был ли Слава на дне рождения? Ну, звонок — это одно, а прийти и обнять, и поздравить — это другое", — сказала Сумская.

Также напомнила, что на похоронах было всего три человека, и самого Вячеслава среди них не было.

Напомним, Ольга Сумская вступилась за Тараса Цымбалюка. Также актрису обокрали во время представления.