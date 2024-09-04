Амадор Лопес гордится украинским паспортом

Певец и танцовщик Амадор Лопес. Фото: Новини.LIVE

Известный певец и танцовщик Амадор Лопес посетил Ukrainian Fashion Week. Артист впервые признался, не пожалел ли о том, что получил украинский паспорт незадолго до полномасштабного вторжения России.

Об этом он эксклюзивно рассказал в интервью Новини.LIVE.

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Танцор венесуэльского происхождения Амадор Лопес в феврале 2024 года получил гражданство Украины. Он долгое время проживает в нашей стране и даже в разгар войны остался в Украине.

Амадор Лопес с паспортом. Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos/

Артист признался, не пожалел ли о том, что получил украинский паспорт за эти три года полномасштабного вторжения РФ.

"Я не жалею, наоборот, я очень горжусь, что являюсь официально частью такого великого народа. Для меня Украина это супергерои. Я получил паспорт супергероя и я этим очень горжусь. Я здесь был, есть и буду", — объяснил известный танцовщик.

Напомним, мы писали о том, что ведущий Слава Демин объяснил, как менялся украинский шоу-бизнес за годы Независимости. А также актриса Ада Роговцева прокомментировала ситуацию в Украине.