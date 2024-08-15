Російсько-американська балерина Ксенія Кареліна. Фото: росЗМІ

Росіянка Ксенія Кареліна проживає в США. Вона вирішила навідатись до рідних на Батьківщину, однак потрапила до в'язниці. Кремль не пробачив їй допомогу Україні.

Про це пише NBS News.

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Громадянка РФ та США Ксенія Кареліна приїхала в рідну країну, щоб побачитися з бабусею. Її звинуватили у державній зраді. Дівчину затримали в Єкатеринбурзі у лютому 2024 року.

Балерину Ксенію Кареліну посадили на 12 років. Фото: росЗМІ

Під час проживання в Лос-Анджелесі балерина перерахувала $52 українському благодійному фонду Razom, який займається доставкою гуманітарної допомоги українцям, на третій день повномасштабної війни.

Росія звинуватила Ксенію Кареліну в державній зраді. Фото: росЗМІ

За цей вчинок російський суд виніс вирок — тримання під вартою протягом 12 років.

Балерину з США ув'язнили в Росії. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, гумористів з "Кварталу 95" звинуватили у деградації через сценку подій в Курській області. Також українці ввели путіністку Ларису Доліну в оману і викрали її 150 млн рублів.