Балерину з Лос-Анджелеса ув'язнили на Росії за донат для українців — деталі

Отримала 12 років за донат Україні — балерину Ксенію Кареліну посадили за ґрати в РФ
Росіянка Ксенія Кареліна проживає в США. Вона вирішила навідатись до рідних на Батьківщину, однак потрапила до в'язниці. Кремль не пробачив їй допомогу Україні.
Про це пише NBS News.
Балерину з Лос-Анджелеса ув'язнили на Росії за донат для українців
Громадянка РФ та США Ксенія Кареліна приїхала в рідну країну, щоб побачитися з бабусею. Її звинуватили у державній зраді. Дівчину затримали в Єкатеринбурзі у лютому 2024 року.
Під час проживання в Лос-Анджелесі балерина перерахувала $52 українському благодійному фонду Razom, який займається доставкою гуманітарної допомоги українцям, на третій день повномасштабної війни.
За цей вчинок російський суд виніс вирок — тримання під вартою протягом 12 років.
Нагадаємо, гумористів з "Кварталу 95" звинуватили у деградації через сценку подій в Курській області. Також українці ввели путіністку Ларису Доліну в оману і викрали її 150 млн рублів.
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