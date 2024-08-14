Пародія Кварталу 95 на росіян на Курщині — в мережі звинуватили Юрія Великого у деградації

Виступ гумористів студії "Квартал 95" на одному з концертів. Фото: скриншот з YouTube

Актори студії "Квартал 95" зганьбилися через чергову пародію за участі гумориста Юрія Великого. В номері український актор висміяв росіян в Курщині, в якій наразі йдуть бойові дії, згадавши про туристку, яка колись тікала з окупованої Алушти, але нарвався на критику в мережі.

Відповідним відео поділилися на офіційній сторінці студії "Квартал 95" в соцмережі Instagram.

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Пародія Юрія Великого на росіян в Курщині

Нещодавно весь світ шокували новини про те, що українська армія почала наступ на Курську область РФ. І хоча в ЗСУ жодних коментарів поки не дають на цю тему, в мережі вже почали з’являтися меми, в яких висміюються жителі Курщини.

Одну з таких пародій вирішив створити актор Юрій Великий, нагадавши про туристку в Алушті, яка плакала, що не хоче їхати нікуди. Тільки тепер гуморист перетворився на жительку Курщини, яка плаче, що не хоче їхати.

""Вообще нє хочется уєзжать із Курской області…". Нова пародія від Юрія Великого", — написали гумористи під відео з пародією.

Пародія Юрія Великого на росіян на Курщині. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на пародію Юрія Великого

Переглянувши новий номер студії "Квартал 95", користувачі мережі Instagram не змогли пройти повз і промовчати. Людей почав обурювати черговий гумористичний номер "Кварталу" під час повномасштабного вторгнення.

Вам ані своїх, ані чужих не шкода .... Там же і ваші полегли... А ви кривляєтеся

Зовсім не смішно, гумор на війні не доречний, тим паче, такий

Деградація повна

Гидко дивитися

Ганьба

Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Пародія "Кварталу 95" на Путіна

Українські гумористи продовжують висміювати все, що пов’язано з Росією. Наприклад, не так давно в мережі з’явився номер, в якому актори "Кварталу 95" відтворили президента РФ у вигляді чоловічого статевого органу, але навіть така пародія одразу отримала хейт з боку фоловерів.

Нагадаємо, ми писали про те, що актор "Кварталу 95" Юрій Великий висміяв терориста Ігоря Гіркіна.

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