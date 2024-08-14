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В сети обвинили "Квартал 95" в деградации из-за пародии на жителей Курской области

14 августа 2024 00:19
Галина Войтенко - Редактор
Пародия Квартала 95 на россиян в Курской области — в сети обвинили Юрия Великого в деградации
Выступление юмористов студии "Квартал 95" на одном из концертов. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Актеры студии "Квартал 95" опозорились из-за очередной пародии с участием юмориста Юрия Великого. В номере украинский актер высмеял россиян в Курской области, в которой сейчас идут боевые действия, вспомнив о туристке, которая когда-то убегала из оккупированной Алушты, но нарвался на критику в сети.

Соответствующим видео поделились на официальной странице студии "Квартал 95" в соцсети Instagram.

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Пародия Юрия Великого на россиян в Курской области

Недавно весь мир шокировали новости о том, что украинская армия начала наступление на Курскую область РФ. И хотя в ВСУ никаких комментариев пока не дают на эту тему, в сети уже начали появляться мемы, в которых высмеиваются жители Курской области.

Одну из таких пародий решил создать актер Юрий Великий, напомнив о туристке в Алуште, которая плакала, что не хочет ехать никуда. Только теперь юморист превратился в жительницу Курской области, которая плачет, что не хочет уезжать.

""Вообще не хочется уезжать из Курской области…". Новая пародия от Юрия Великого", — написали юмористы под видео с пародией.

Публикация со страницы студии "Квартал 95"
Пародия Юрия Великого на россиян в Курской области. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на пародию Юрия Великого

Просмотрев новый номер студии "Квартал 95", пользователи сети Instagram не смогли пройти мимо и промолчать. Людей начал возмущать очередной юмористический номер "Квартала" во время полномасштабного вторжения.

  • Вам ни своих, ни чужих не жалко…. Там же и ваши пали… А вы кривляетесь
  • Совсем не смешно, юмор на войне не уместен, тем более, такой
  • Деградация полная
  • Противно смотреть
  • Позор
Комментарии со страницы студии "Квартал 95"
Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы студии "Квартал 95"
Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Пародия "Квартала 95" на Путина

Украинские юмористы продолжают высмеивать все, что связано с Россией. К примеру, не так давно в сети появился номер, в котором актеры "Квартала 95" воспроизвели президента РФ в виде мужского полового органа, но даже такая пародия сразу получила хейт со стороны фолловеров.

Напомним, мы писали о том, что актер "Квартала 95" Юрий Великий высмеял террориста Игоря Гиркина.

Ранее мы рассказывали о том, что юмористы студии "Квартал 95" опозорились из-за пародии на экс-президента Виктора Януковича.

Также мы сообщали о том, что комик Александр Эллерт показал, как зарабатывает на жизнь в США.

Квартал 95 шоу-бизнес Юрий Великий украинские звезды

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