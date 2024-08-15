Российско-американская балерина Ксения Карелина. Фото: РосСМИ

Россиянка Ксения Карелина проживала в США. Она решила наведаться к семье на Родину, однако попала в тюрьму. Кремль не простил ей помощь Украине.

Об этом пишет NBS News.

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Гражданка РФ и США Ксения Карелина приехала в родную страну, чтобы увидеться с бабушкой. Ее обвинили в государственной измене. Девушку задержали в Екатеринбурге в феврале 2024 года.

Балерину Ксению Карелину посадили на 12 лет. Фото: РосСМИ

Во время проживания в Лос-Анджелесе балерина перечислила $52 украинскому благотворительному фонду Razom, занимающемуся доставкой гуманитарной помощи украинцам, на третий день полномасштабной войны.

Россия обвинила Ксению Карелин в государственной измене. Фото: РосСМИ

За этот поступок российский суд вынес приговор — заключение под стражей в течение 12 лет.

Балерину с США посадили в тюрьму в Росии. Фото: РосСМИ

Напомним, юмористов из "Квартала 95" обвинили в деградации из-за сценки событий в Курской области. Также украинцы ввели путинистку Ларису Долину в заблуждение и похитили ее 150 млн. рублей.