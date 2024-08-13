Акторку Скай Джексон заарештували — деталі

Акторка Скай Джексон. Фото: instagram.com/skaijackson/

Зірка каналу Disney Скай Джексон була заарештована через сварку зі своїм хлопцем. Закохані чекають на дитину.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Інцидент стався пі час прогулянки по Universal CityWalk у Каліфорнії. Місцева охорона помітила, що вона та її коханий почали битися та викликала поліцію. Охоронці утримували пару до прибуття правоохоронців.

На відеозаписах можна побачити як акторка двічі штовхає свого хлопця.

Джексон була заарештована, однак через кілька годин її відпустили. Їй було пред'явлено звинувачення у домашньому насиллі. Справа буде розглянута окружною прокуратурою округу Лос-Анджелес.

Всупереч відео, і Джексон, і її хлопець заперечували, що застосовували фізичну силу, а окрім того заявили, що вони заручені і чекають на дитину. Про бойфренда Джексон відомо небагато, оскільки вона тримає його подалі від соціальних мереж.

Нагадаємо, раніше ми писали, що хакери зламали приватне листування співробітників Disney. Також ми розповідали, що в Голлівуді назріває новий масштабний страйк.