Актрису Скай Джексон арестовали — детали

Актриса Скай Джексон. Фото: instagram.com/skaijackson/

Звезда канала Disney Скай Джексон была арестована из-за ссоры со своим парнем. Влюбленные ждут ребенка.

Об этом сообщает издание Page Six.

Читайте также:

Беременная Скай Джексон набросилась на своего парня

Инцидент произошел во время прогулки по Universal CityWalk в Калифорнии. Местная охрана заметила, что она и ее возлюбленный стали биться и вызвали полицию. Охранники удерживали пару до прибытия правоохранителей.

На видеозаписях можно увидеть, как актриса дважды толкает своего парня.

Джексон была арестована, однако через несколько часов ее отпустили. Ей было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Дело будет рассмотрено окружной прокуратурой округа Лос-Анджелес.

Вопреки видео, и Джексон, и ее парень возражали, что применяли физическую силу, а кроме того заявили, что они обручены и ждут ребенка. О бойфренде Джексоне известно немного, поскольку она держит его подальше от социальных сетей.

Напомним, ранее мы писали, что хакеры сломали частную переписку сотрудников Disney. Также мы рассказывали, что в Голливуде назревает новая масштабная забастовка.