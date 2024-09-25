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Осадча проти зйомок — що відбувається за лаштунками нового фільму Горбунова

25 вересня 2024 07:26
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Новий фільм Горбунова Потяг у 31 грудня - чому Осадча не отримала роль
Катерина Осадча на знімальному майданчику фільму. Фото: Новини.LIVE
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Відомий ведучий Юрій Горбунов продовжує продюсерську кар'єру і готує фільм "Потяг у 31 грудня", який українці побачать вже цієї зими. Це буде сімейна комедія, але підлаштована під реалії війни. За лаштунками знімального процесу побувала і команда Новини.LIVE. 

Дружина Горбунова Катерина Осадча ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла, чому це кіно точно сподобається всім і чому вона відмовляється зніматися у фільмах чоловіка. 

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— Звідки у вашого чоловіка беруться ідеї? 

— Ідеї це колективна творчість, у Юри є велика творча команда і співпродюсери. Те, що Юра не втомлюється знімати кіно і обрав для себе саме комедії — це дуже круто. Зараз комедія важлива, бо люди хочуть посміятися, відпочити, відволіктися. Звісно, зараз не можна знімати комедії без прив'язки до того, що відбувається. Бо ми розуміємо, що всі події відбуваються з урахуванням того, що все в сьогоденні. За вікном потяга також війна. 

В нас до сих пір немає новорічного кіна. У нас за 30 років незалежності немає фільму, який би українці включали і це кіно було новорічним. Таке кіно було дуже довго, але ми дивилися радянське кіно. 

— Цей фільм приживеться надовго? 

— Впевнена, що надовго. Впевнена, що цей фільм будуть дивитися кожне 31 грудня і 1 січня. Тому що добрі сімейні новорічні комедії  — це те, чого немає в Україні. Якось так склалося, що за цю тему ніхто не брався. Можливо, через те, що цей фільм можна дивитися раз на рік, а хотіли знімати те, що можна дивитися частіше. 

Катерина Осадчая
Катерина Осадча розповіла про фільми чоловіка. Фото: Новини.LIVE

— Чи є бажання знятися у фільмі чоловіка? 

— Я знімалася в маленьких ролях у серіалі "Скажені сусіди", я була реєстраторкою РАЦСу. Але я не акторка і мені некомфортно, я не вмію і не розумію. Тут Юра навіть не пропонував. Я б не впоралася з роллю, нащо на себе брати те, що ти не вмієш. 

Раніше ми писали, що у Києві стартували зйомки нової новорічної стрічки під назвою "Потяг у 31 грудня". Ця сімейна комедія від творців успішної трилогії "Скажене весілля". Стрічка повинна вийти на великі екрани 1 січня 2025 року.

Також ми повідомляли про те, які стрічки вважаються найкращими в історії українського кіно.

фільм Катя Осадча Юрій Горбунов Новий рік шоу-бізнес

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Новина з відео

08:30 Відстрочка по догляду за батьками з інвалідністю III групи — чи можна отримати

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