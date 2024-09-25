Новый фильм Горбунова Поезд в 31 декабря - почему Осадчая не получила роль

Екатерина Осадчая на съемочной площадке фильма. Фото: Новини.LIVE

Известный ведущий Юрий Горбунов продолжает продюсерскую карьеру и готовит фильм "Поезд в 31 декабря", который украинцы увидят уже этой зимой. Это будет семейная комедия, но подстроенная под реалии войны. За кулисами съемочного процесса побывала и команда Новини.LIVE.

Жена Горбунова Катя Осадчая эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала, почему это кино точно понравится всем и почему она отказывается сниматься в фильмах мужа.

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— Откуда у вашого мужа берутся идеи?

— Идеи это коллективное творчество, у Юры большая творческая команда и сопродюсеры. То, что Юра не устает снимать кино и выбрал для себя именно комедии — это очень круто. Сейчас комедия важна, потому что люди хотят посмеяться, отдохнуть, отвлечься. Конечно, сейчас нельзя снимать комедии без привязки к происходящему. Мы понимаем, что все события происходят с учетом того, что все в настоящем. За окном поезда тоже война.

У нас до сих пор нет новогоднего кино. У нас за 30 лет независимости нет фильма, который украинцы включали бы и это кино было новогодним. Такое кино было очень долго, но мы смотрели на советское кино.

— Этот фильм приживется надолго?

— Уверена, что надолго. Уверена, что этот фильм будут смотреть каждое 31 декабря и 1 января. Потому что хорошие семейные новогодние комедии — это то, чего нет в Украине. Как-то так получилось, что за эту тему никто не брался. Возможно, потому, что этот фильм можно смотреть раз в год, а хотели снимать то, что можно смотреть чаще.

Катерина Осадчая рассказала о фильмах мужа. Фото: Новини.LIVE

— Есть желание сняться в фильме мужа?

— Я снималась в маленьких ролях в сериале "Скажені сусіди", я была регистратором ЗАГСа. Но я не актриса и мне некомфортно, я не умею и не понимаю. Здесь Юра даже не предлагал. Я бы не справилась с ролью, зачем брать на себя то, что ты не умеешь.

Ранее мы писали, что в Киеве стартовали съемки нового новогоднего фильма под названием "Поезд в 31 декабря". Эта семейная комедия от создателей успешной трилогии "Скажене весілля". Лента должна выйти на большие экраны 1 января 2025 года.

Также мы сообщали о том, какие фильмы считаются лучшими в истории украинского кино.