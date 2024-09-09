Олег Винник зіграв на гітарі та обурив мережу новим відео

Співак Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

Наприкінці минулого місяця співак Олег Винник презентував першу композицію після початку повномасштабної війни. Також артист, який виїхав за кордон почав вести соцмережі. Але після релізу треку "Мої люди" Винник зник на понад 2 тижні. І ось зараз знову з’явився.

Відповідне відео з’явилось в його TikTok.

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Співак, який в перші дні повномасштабної війни переїхав до столиці Німеччини, опублікував чорно-біле відео. У ньому 51-річний Винник грає на гітарі і майже не показує своє обличчя. Одіозний артист натякнув на майбутні концерти та запропонував шанувальникам інтерактив.

"Готуємося разом! Цього разу я граю, ви — співаєте! Хочу почути ваші голоси. Співайте, записуйте, викладайте", — написав Винник.

Втім ініціативу зіркового жителя Берліна оцінили не всі українців. Чимало користувачі соцмережі радять Виннику припинити спроби повернутися в українську музичну індустрію. Однією з причин є те, що після початку повномасштабної війни артист мовчав в соцмережах та не з'являвся публічно.

Ви своє вже відіграли, на жаль.

Співаю: "Люди мої, люди, що ж це зі мною буде? Мене скоро забудуть. Бо втік з країни я".

Ой, люди, як болить серденько з Берліну.

Відповідати на коментарі, як позитивні, так і негативні для себе, Олег Винник не став. Як поки і не оголосив про свої подальші творчі плани та концертне турне, яке скоріше за все, пройде за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фанати Олега Винника заступились за нього та показали військову машину від співака. Також ми розповідали, що шоумен Анатолій Анатоліч пояснив втечу Винника, з яким дружив до війни.