Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Олег Винник возмутил соцсети новым черно-белым видео arrow

Олег Винник возмутил соцсети новым черно-белым видео

9 сентября 2024 21:35
Виталий Ковальчук - Редактор
Олег Винник сыграл на гитаре и возмутил сеть новым видео
Певец Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk
Виталий Ковальчук - Редактор

В конце прошлого месяца певец Олег Винник представил первую композицию после начала полномасштабной войны. Также артист, выехавший за границу, начал вести соцсети. Но после релиза трека "Мої люди" Винник исчез более чем на 2 недели. И вот сейчас вновь появился.

Соответствующее видео появилось в его TikTok.

Читайте также:

Новое видео от Олега Винника

Певец, переехавший в первые дни полномасштабной войны в столицу Германии, опубликовал черно-белое видео. В нем 51-летний Винник играет на гитаре и почти не показывает свое лицо. Одиозный артист намекнул на будущие концерты и предложил поклонникам интерактив.

"Готовимся вместе! На этот раз я играю, вы — поете! Хочу услышать ваши голоса. Пойте, записывайте, выкладывайте", — написал Винник.

@olegg.vynnyk.original

Готовимся вместе! На этот раз я играю, вы – поете! 😎 Хочу услышать ваши голоса. 💙💛 Пойте, записывайте, выкладывайте! 🎶 Ой, Мои Люди, … 🎶 #моилюди_OV

♬ Originalton - Olegg Выннык

Впрочем, инициативу звездного жителя Берлина оценили не все украинцев. Многие пользователи соцсети советуют Виннику прекратить попытки вернуться в украинскую музыкальную индустрию. Одна из причин — то, что после начала полномасштабной войны артист молчал в соцсетях и не появлялся публично.

  • Вы свое уже отыграли, к сожалению.
  • Пою: "Люди мои, люди, что же это со мной будет? Меня скоро забудут. Так как бежал из страны я".
  • Ой, люди, как болит сердце из Берлина.

Отвечать на комментарии как положительные, так и негативные для себя, Олег Винник не стал. Как пока и не объявил о своих дальнейших творческих планах и концертном турне, которое, скорее всего, пройдет за границей.

Напомним, ранее мы писали, что фанаты Олега Винника вступились за него и показали военную машину певца. Также мы рассказывали, что шоумен Анатолий Анатолич объяснил побег Винника, с которым дружил до войны.

соцсети Олег Винник певец украинские звезды хейт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:33 На Закарпатье военный обещал подделать документы в ТЦК — как его наказал суд

22:29 Германия вводит контроль на границе — в чем причина

22:16 Apple показала iPhone 16 Pro — характеристики и цена новинки

22:14 В Венгрии приняли решение о продлении поставок нефти из РФ через Украину, — Bloomberg

22:09 Хижняк посетил позиции украинских военных

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

21:58 Исключены с воинского учета до мая 2024 года — как избежать проблем с ТЦК

21:49 В Украине зафиксировано рекордное количество погибших из-за применения кассетных снарядов

21:48 Россияне потеряли возможность создавать аккаунты в Google

21:38 Apple представила iPhone 16 Plus — характеристики и цена новинки

21:37 С какими болезнями признают временно непригодным — обновленный перечень

22:33 На Закарпатье военный обещал подделать документы в ТЦК — как его наказал суд

22:29 Германия вводит контроль на границе — в чем причина

22:16 Apple показала iPhone 16 Pro — характеристики и цена новинки

22:14 В Венгрии приняли решение о продлении поставок нефти из РФ через Украину, — Bloomberg

22:09 Хижняк посетил позиции украинских военных

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

21:58 Исключены с воинского учета до мая 2024 года — как избежать проблем с ТЦК

21:49 В Украине зафиксировано рекордное количество погибших из-за применения кассетных снарядов

21:48 Россияне потеряли возможность создавать аккаунты в Google

21:38 Apple представила iPhone 16 Plus — характеристики и цена новинки

21:37 С какими болезнями признают временно непригодным — обновленный перечень

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

Text

20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

Text

18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Text

18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Text

17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

Text

13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

Text

13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

Text

12:27 Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

Text

12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит