Олег Винник сыграл на гитаре и возмутил сеть новым видео

Певец Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

В конце прошлого месяца певец Олег Винник представил первую композицию после начала полномасштабной войны. Также артист, выехавший за границу, начал вести соцсети. Но после релиза трека "Мої люди" Винник исчез более чем на 2 недели. И вот сейчас вновь появился.

Соответствующее видео появилось в его TikTok.

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Новое видео от Олега Винника

Певец, переехавший в первые дни полномасштабной войны в столицу Германии, опубликовал черно-белое видео. В нем 51-летний Винник играет на гитаре и почти не показывает свое лицо. Одиозный артист намекнул на будущие концерты и предложил поклонникам интерактив.

"Готовимся вместе! На этот раз я играю, вы — поете! Хочу услышать ваши голоса. Пойте, записывайте, выкладывайте", — написал Винник.

Впрочем, инициативу звездного жителя Берлина оценили не все украинцев. Многие пользователи соцсети советуют Виннику прекратить попытки вернуться в украинскую музыкальную индустрию. Одна из причин — то, что после начала полномасштабной войны артист молчал в соцсетях и не появлялся публично.

Вы свое уже отыграли, к сожалению.

Пою: "Люди мои, люди, что же это со мной будет? Меня скоро забудут. Так как бежал из страны я".

Ой, люди, как болит сердце из Берлина.

Отвечать на комментарии как положительные, так и негативные для себя, Олег Винник не стал. Как пока и не объявил о своих дальнейших творческих планах и концертном турне, которое, скорее всего, пройдет за границей.

Напомним, ранее мы писали, что фанаты Олега Винника вступились за него и показали военную машину певца. Также мы рассказывали, что шоумен Анатолий Анатолич объяснил побег Винника, с которым дружил до войны.