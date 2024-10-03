Девід Коренсвет накачався перед зйомками Супермена

Актор Девід Коренсвет. Фото: instagram.com/davidcorenswet/

Актор Девід Коренсвет, який замінив Генрі Кавілла у стрічці про Супермена, помітно змінився заради ролі. Він майже не виходив із тренажерної зали.

Про це пише Variety.

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"Я важив 108 кілограмів, коли ми почали зйомки. Це була моя максимальна вага. Я не влізав у жодні штани", — поділився актор.

Коренсвет зізнався, що на старті зйомок йому було дуже важко, оскільки його тіло ще не пристосувалося до його нової ваги.

"Потім я повільно втрачав вагу перед початком зйомок. Дивно було себе приймати у новому тілі", — зізнався він.

У травні Паоло Массітті, особистий тренер акторів "Супермена", поділився фотографією головної зірки фільму у своїх соцмережах.

Нове тіло Девіда Коренсвета. Фото: instagram.com/paolomascitti/

"Девід Коренсвет працював, як проклятий. Я не можу дочекатися, щоб поділитися з вами тренуваннями, які ми провели, щоб підготуватися до ролі цього культового персонажа", — написав Массітті.

Новий "Супермен", режисером якого став Джеймс Ганн, вийде на екрани 11 липня 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський телеведучий Джеймс Корден поділився досвідом вживання препарату для схуднення. Також ми розповідали, що тренер американської акторки Дженніфер Еністон поділився секретами ідеальної фігури зірки.