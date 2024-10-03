Дэвид Коренсвет накачался перед съемками Супермена

Актер Дэвид Коренсвет. Фото: instagram.com/davidcorenswet/

Актер Дэвид Коренсвет, заменивший Генри Кавилла в ленте о Супермене, заметно изменился ради роли. Он почти не выходил из тренажерного зала.

Об этом пишет Variety.

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"Я весил 108 килограммов, когда мы начали съемки. Это был мой максимальный вес. Я не влезал ни в какие штаны", — поделился актер.

Коренсвет признался, что на старте съемок ему было очень тяжело, поскольку его тело еще не приспособилось к его новому весу.

"Потом я медленно терял вес перед началом съемок. Странно было принимать себя в новом теле", — признался он.

В мае Паоло Масситти, личный тренер актера "Супермена", поделился фотографией главной звезды фильма в своих соцсетях.

Новое тело Дэвида Коренсвета. Фото: instagram.com/paolomascitti/

"Дэвид Коренсвет пахал как проклятый. Я не могу дождаться, чтобы поделиться с вами тренировками, которые мы провели, чтобы подготовиться к роли этого культового персонажа", — написал Масситти.

Новый "Супермэн", режиссером которого стал Джеймс Ганн, выйдет на экраны 11 июля 2025 года.

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