Костюм Бейонсе на Гелловін спричинив чутки про новий альбом

Американська співачка Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce

Американська співачка Бейонсе показала свій костюм на свято Гелловін. Саме тематика фотосесії в ньому спричинили активні обговорення серед фанатів рекордсменки премії "Ґреммі".

Про це повідомляє видання USA Today.

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Бейонсе на Гелловін перевтілилася в популярну фанк-рок співачку Бетті Девіс, яка пішла з життя на початку 2022 року. Саме те, що дружина репера Jay-Z обрала такий образ спонукав шанувальників обговорювати її майбутній проєкт.

На фотографіях Бейонсе позує в чорно-білому боді з принтом, білих ботильйони. Свій образ зірка доповнила об’ємним чорним волоссям у розкішному афро стилі та червоною помадою.

У підписі Бейонсе написала текст її пісні цього року Bodyguard, у якій вона співає: Davis in my bones (Девіс в моїх кістках). Бейонсе додала емодзі електрогітари. Через це в коментарях під постом, який за 12 годин набрав понад мільйон лайків, фанати почали обговорювати новий альбом артистки, вже в рок стилістиці.

До цього, 29 березня Бейонсе випустила свій восьмий студійний альбом Cowboy Carter. Його вона записала в кантрі стилі. Через те, що артистка експериментує зі звучанням, фанати тепер очікують від неї саме рок альбому. Сама ж Бейонсе це поки і не підтвердила, і не спростувала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Бейонсе підтримала Камалу Гарріс на президентських виборах у США. Також ми розповідали, що на тлі скандалу з репером P. Diddy Бейонсе випустила власні парфуми.