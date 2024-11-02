Костюм Бейонсе на Хэллоуин вызвал слухи о новом альбоме

Американская певица Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce

Американская певица Бейонсе показала свой костюм на праздник Хэллоуин. Именно тематика фотосессии в нем вызвали активные обсуждения среди фанатов рекордсменки премии "Грэмми".

Об этом сообщает издание USA Today.

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Бейонсе на Хэллоуин превратилась в популярную фанк-рок певицу Бетти Дэвис, ушедшую из жизни в начале 2022 года. Именно то, что жена рэпера Jay-Z выбрала такой образ побудил поклонников обсуждать ее будущий проект.

На фотографиях Бейонсе позирует в черно-белом боде с принтом, белых ботильонах. Свой образ звезда дополнила объемными черными волосами в роскошном афро стиле и красной помадой.

В подписи Бейонсе написала текст ее песни этого года Bodyguard, в которой она поет: Davis in my bones (Дэвис в моих костях). Бейонсе добавила эмодзи электрогитары. Поэтому в комментариях под постом, который за 12 часов набрал более миллиона лайков, фанаты начали обсуждать новый альбом артистки, уже в рок стилистике.

До этого, 29 марта Бейонсе выпустила свой восьмой студийный альбом Cowboy Carter. Его она записала в стиле кантри. Поскольку артистка экспериментирует со звучанием, фанаты теперь ожидают от нее именно рок альбома. Сама же Бейонсе это пока и не подтвердила, и не опровергла.

Напомним, ранее мы писали, что певица Бейонсе поддержала Камалу Харрис на президентских выборах в США. Также мы рассказывали, что на фоне скандала с рэпером P. Diddy Бейонсе выпустила собственные духи.