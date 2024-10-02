Українка вийшла з протестом проти судді-путініста на фестивалі в Італії

Українка влаштувала протест проти судді-росіянин. Фото: скриншот

Українська циркова артистка Анна Петренко влаштувала протест на фестивалі International Salieri Circus Award в Італії. Дівчина обурилася тим, що в журі конкурсу був росіянин. За це її дискваліфікували.

Про ситуацію, що сталася, Анна розповіла в своєму Instagram.

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Як з'ясувалося, одним із суддів цьогорічного фестивалю став син відомого радянскього актора Юрія Нікуліна, Максим.

Нині Нікулін-молодший керує Московським державним цирком та активно підтримує Путіна. Під його керівництвом у цирку запроваджено пільги для учасників війни в Україні, а пропагандистські бригади артистів виступають для окупантів.

Українка була шокована, коли дізналася, що така людина буде оцінювати її виступ, тож одразу вирішила вийти на сцену з протестом.

"Коли я їхала на фестиваль, я не знала, що вперше з моменту заснування фестивалю, до складу журі буде запрошено представника країни-агресора, росії. Під час війни, приймати нагороду з рук агресора українському артисту організатори, зважаючи на все, вважають — нормальним і цілком етичним. Я не змогла", — розповіла Анна.

На знак протесту артистка вийшла на сцену, загорнувшись в український прапор. Дівчина підняла догори аркуші з написом англійською "Нікулін підтримує вторгнення в Україну" та фотографією путініста в оточенні російських військових. Після Анна роздала копії глядачам.

Анна Петренко протестувала проти судді-путініста. Фото: instagram.com/annadellart

Українка вийшла з протестом на фестивалі в Італії. Фото: instagram.com/annadellart

За сміливий вчинок організатори дискваліфікували Анну з фестивалю, однак дівчина не жалкує про свій вибір.

Нагадаємо, днями американська реперка Doja Cat на фестивалі в Нью-Йорку висловилася на підтримку України.

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