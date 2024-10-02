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Не жалеет о своем поступке — украинка устроила протест на фестивале в Италии

2 октября 2024 16:27
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Украинка вышла с протестом против судьи-путиниста на фестивале в Италии
Українка влаштувала протест проти судді-росіянин. Фото: скриншот
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Украинская цирковая артистка Анна Петренко устроила протест на фестивале International Salieri Circus Award в Италии. Девушка возмутилась тем, что в жюри конкурса был россиянин. За это ее дисквалифицировали.

О ситуации, которая произошла, Анна рассказала в своем Instagram.

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Как выяснилось, одним из судей фестиваля стал сын известного советского актера Юрия Никулина, Максим.

В настоящее время Никулин-младший руководит Московским государственным цирком и активно поддерживает Путина. Под его руководством в цирке введены льготы для участников войны в Украине, а пропагандистские бригады артистов выступают для оккупантов.

Украинка была шокирована, когда узнала, что такой человек будет оценивать ее выступление, и сразу решила выйти на сцену с протестом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Anna Dell'arte (@annadellart)

"Когда я ехала на фестиваль, я не знала, что впервые с момента основания фестиваля, в состав жюри будет приглашен представитель страны-агрессора, России. Во время войны, принимать награду из рук агрессора украинскому артисту организаторы, несмотря на все, считают — нормальным и вполне этичным. Я не смогла", — рассказала Анна.

В знак протеста артистка вышла на сцену, завернувшись в украинский флаг. Девушка подняла вверх листы с надписью по-английски "Никулин поддерживает вторжение в Украину" и фотографией путиниста в окружении российских военных. После Анна раздала копии зрителям.

Украинка вышла с протестом против сына Юрия Никулина
Анна Петренко протестовала против судьи-путиниста. Фото: instagram.com/annadellart
Анна Петренко вышла с протестом против судьи-россиянина
Украинка вышла с протестом на фестивале в Италии. Фото: instagram.com/annadellart

За смелый поступок организаторы дисквалифицировали Анну из фестиваля, однако девушка не сожалеет о своем выборе.

Напомним, на днях американская реперша Doja Cat на фестивале в Нью-Йорке высказалась в поддержку Украины.

Ранее звезда "Квартала 95" Юрий Великий снял забавную пародию на близкого соратника Путина.

протесты артисты фестиваль война в Украине конкурс

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