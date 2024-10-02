Украинка вышла с протестом против судьи-путиниста на фестивале в Италии

Не жалеет о своем поступке — украинка устроила протест на фестивале в Италии
Украинская цирковая артистка Анна Петренко устроила протест на фестивале International Salieri Circus Award в Италии. Девушка возмутилась тем, что в жюри конкурса был россиянин. За это ее дисквалифицировали.
О ситуации, которая произошла, Анна рассказала в своем Instagram.
Украинскую артистку дисквалифицировали на фестивале через судью-россиянина
Как выяснилось, одним из судей фестиваля стал сын известного советского актера Юрия Никулина, Максим.
В настоящее время Никулин-младший руководит Московским государственным цирком и активно поддерживает Путина. Под его руководством в цирке введены льготы для участников войны в Украине, а пропагандистские бригады артистов выступают для оккупантов.
Украинка была шокирована, когда узнала, что такой человек будет оценивать ее выступление, и сразу решила выйти на сцену с протестом.
"Когда я ехала на фестиваль, я не знала, что впервые с момента основания фестиваля, в состав жюри будет приглашен представитель страны-агрессора, России. Во время войны, принимать награду из рук агрессора украинскому артисту организаторы, несмотря на все, считают — нормальным и вполне этичным. Я не смогла", — рассказала Анна.
В знак протеста артистка вышла на сцену, завернувшись в украинский флаг. Девушка подняла вверх листы с надписью по-английски "Никулин поддерживает вторжение в Украину" и фотографией путиниста в окружении российских военных. После Анна раздала копии зрителям.
За смелый поступок организаторы дисквалифицировали Анну из фестиваля, однако девушка не сожалеет о своем выборе.
Напомним, на днях американская реперша Doja Cat на фестивале в Нью-Йорке высказалась в поддержку Украины.
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