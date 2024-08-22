У Наталії Валевської померла рідна людина — деталі

Українська співачка Наталія Валевська. Фото: іnstagram/valevska_official/

Співачка Наталія Валевська повідомила про смерть рідної людини. Її батько помер.

Про це вона написала в Instagram.

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У Наталії Валевської помер батько

Співачка повідомила про смерть її батька Олександра. Вона не розголошувала деталей. Подякувала за всі роки любові.

"Тато пішов... Дякую за все!" — написала зірка.

Нагадаємо, помер легендарний актор Ален Делон. Стало відомо, де та коли його поховають. Також його родина відмовилась виконувати його останнє бажання, яке було пов'язано з вбивством.