У Наталії Валевської померла рідна людина — деталі

Наталія Валевська повідомила про велике горе в родині
22 серпня 2024 21:40
Українська співачка Наталія Валевська. Фото: іnstagram/valevska_official/
Співачка Наталія Валевська повідомила про смерть рідної людини. Її батько помер.
Про це вона написала в Instagram.
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Співачка повідомила про смерть її батька Олександра. Вона не розголошувала деталей. Подякувала за всі роки любові.
"Тато пішов... Дякую за все!" — написала зірка.
Нагадаємо, помер легендарний актор Ален Делон. Стало відомо, де та коли його поховають. Також його родина відмовилась виконувати його останнє бажання, яке було пов'язано з вбивством.
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