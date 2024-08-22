У Натальи Валевской умер родной человек — детали

Наталья Валевская сообщила о большом горе в семье
22 августа 2024 21:40
Украинская певица Наталья Валевская. Фото: instagram/valevska_official/
Певица Наталья Валевская сообщила о смерти родного человека. Ее отец скончался.
Об этом она написала в Instagram.
Читайте также:
У Натальи Валевской умер отец
Певица сообщила о смерти отца Александра. Она не разглашала деталей. Поблагодарила за все годы любви.
"Папа ушел... Спасибо за все!" — написала звезда.
Напомним, скончался легендарный актер Ален Делон. Стало известно, где и когда его похоронят. Также его семья отказалась исполнять его последнее желание, связанное с убийством.
Читайте Новини.LIVE!