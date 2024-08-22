У Натальи Валевской умер родной человек — детали

Украинская певица Наталья Валевская. Фото: instagram/valevska_official/

Певица Наталья Валевская сообщила о смерти родного человека. Ее отец скончался.

Об этом она написала в Instagram.

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У Натальи Валевской умер отец

Певица сообщила о смерти отца Александра. Она не разглашала деталей. Поблагодарила за все годы любви.

"Папа ушел... Спасибо за все!" — написала звезда.

Напомним, скончался легендарный актер Ален Делон. Стало известно, где и когда его похоронят. Также его семья отказалась исполнять его последнее желание, связанное с убийством.