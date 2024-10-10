Українські зірки з ростом більше 175 см — фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк на фотосесії. Фото: Instagram Лесі Нікітюк

В українському шоу-бізнесі існує декілька зірок, які мають великий зріст і геть через це не переймаються. Дізнайтеся, які найвищі знаменитості нашої країни стали успішними і нерідко демонструють свій зріст на публіку.

Новини.LIVE розповідає про цих зірок.

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Потап

Відомий український репер, продюсер і заслужений артист України має немаленький зріст. Потап має зріст 195 сантиметрів — а це чи не найбільший в українському шоу-бізнесі. Ймовірно, його дружина Настя Каменських почуває себе поруч із ним у повній безпеці.

Український репер Потап у Барселоні. Фото: Instagram Потапа

Сергій Притула

Колишній український телеведучий і шоумен, а зараз — засновник власного благодійного фонду і волонтер має зріст 187 сантиметрів і доволі непогану фізичну підготовку. За це чолвоік вдячний рідним батькам, які навчили його харчуватися правильним шляхом.

Волонтер Сергій Притула з благодійною допомогою. Фото: Instagram Сергія Притули

Леся Нікітюк

Українська телеведуча і незмінна ведуча розважального шоу "Хто зверху?" завжди не проти підкреслити свій зріст 186 сантиметрів на телебаченні. До того ж, Леся завжди обирає вбрання, яке підкреслює не тільки її струнку фігуру, а й довгі ноги.

Українська ведуча Леся Нікітюк в Одесі. Фото: Instagram Лесі Нікітюк

Оля Полякова

Не секрет, що популярна українська співачка має найдовші ноги шоу-бізнесу, за що навіть отримала своєрідний титул. Зріст артистки становить 180 сантиметрів, а ноги завдовжки — 126 сантиметрів. Тому вона, як і Леся Нікітюк, часто хизується цим фактом.

Співачка Оля Полякова на своєму концерті на Одещині. Фото: Instagram Олі Полякової

Алла Костромічова

Українська модель — це яскравий приклад того, як камера може "перевертати" реальні факти. Річ у тому, що в соціальних мережах і на телебаченні модель здається доволі високою, але насправді її зріст становить лише 179 сантиметрів.

Модель Алла Костромічова на фотосесії. Фото: Instagram Алли Костромічової

Які ще зірки мають великий зріст

Немаленьким зростом також можуть похизуватися такі зірки, як:

Melovin

Ivan Navi

Маша Єфросініна

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