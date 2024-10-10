Украинские звезды с ростом более 175 см — фото

Самые высокие украинские звезды, которые стали успешными — чей рост более 175 см
В украинском шоу-бизнесе существует несколько звезд, которые имеют большой рост и из-за этого не переживают. Узнайте, какие самые высокие знаменитости нашей страны стали успешными и часто демонстрируют свой рост на публику.
Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.
Самые высокие звезды украинского шоу-бизнеса
Потап
Известный украинский рэпер, продюсер и заслуженный артист Украины имеет немаленький рост. У Потапа рост 195 сантиметров — а это едва ли не самый большой в украинском шоу-бизнесе. По всей вероятности, его жена Настя Каменских чувствует себя рядом с ним в полной безопасности.
Сергей Притула
Бывший украинский телеведущий и шоумен, а сейчас — основатель собственного благотворительного фонда и волонтер имеет рост 187 сантиметров и довольно неплохую физическую подготовку. За это мужчина благодарен собственным родителям, которые научили его питаться правильным путем.
Леся Никитюк
Украинская телеведущая и неизменная ведущая развлекательного шоу "Хто зверху?" всегда не прочь подчеркнуть свой рост 186 сантиметров на телевидении. К тому же, Леся всегда выбирает наряды, которые подчеркивают не только ее стройную фигуру, но и длинные ноги.
Оля Полякова
Не секрет, что у популярной украинской певицы самые длинные ноги шоу-бизнеса, за что она даже получила своеобразный титул. Рост артистки составляет 180 сантиметров, а ноги по длине — 126 сантиметров. Поэтому она, как и Леся Никитюк, часто хвастается этим фактом.
Алла Костромичева
Украинская модель — это яркий пример того, как камера может "переворачивать" реальные факты. Дело в том, что в социальных сетях и на телевидении модель кажется достаточно высокой, но на самом деле ее рост составляет всего 179 сантиметров.
Какие еще звезды имеют большой рост
Немаленьким ростом также могут похвастаться такие звезды, как:
- Melovin
- Ivan Navi
- Маша Ефросинина
Напомним, мы писали о том, какие самые низкие звезды украинского шоу-бизнеса добились больших успехов.
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