Украинские звезды с ростом более 175 см — фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк на фотосессии. Фото: Instagram Леси Никитюк

В украинском шоу-бизнесе существует несколько звезд, которые имеют большой рост и из-за этого не переживают. Узнайте, какие самые высокие знаменитости нашей страны стали успешными и часто демонстрируют свой рост на публику.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Потап

Известный украинский рэпер, продюсер и заслуженный артист Украины имеет немаленький рост. У Потапа рост 195 сантиметров — а это едва ли не самый большой в украинском шоу-бизнесе. По всей вероятности, его жена Настя Каменских чувствует себя рядом с ним в полной безопасности.

Украинский рэпер Потап в Барселоне. Фото: Instagram Потапа

Сергей Притула

Бывший украинский телеведущий и шоумен, а сейчас — основатель собственного благотворительного фонда и волонтер имеет рост 187 сантиметров и довольно неплохую физическую подготовку. За это мужчина благодарен собственным родителям, которые научили его питаться правильным путем.

Волонтер Сергей Притула с благотворительной помощью. Фото: Instagram Сергея Притулы

Леся Никитюк

Украинская телеведущая и неизменная ведущая развлекательного шоу "Хто зверху?" всегда не прочь подчеркнуть свой рост 186 сантиметров на телевидении. К тому же, Леся всегда выбирает наряды, которые подчеркивают не только ее стройную фигуру, но и длинные ноги.

Украинская ведущая Леся Никитюк в Одессе. Фото: Instagram Леси Никитюк

Оля Полякова

Не секрет, что у популярной украинской певицы самые длинные ноги шоу-бизнеса, за что она даже получила своеобразный титул. Рост артистки составляет 180 сантиметров, а ноги по длине — 126 сантиметров. Поэтому она, как и Леся Никитюк, часто хвастается этим фактом.

Певица Оля Полякова на своем концерте в Одесской области. Фото: Instagram Оли Поляковой

Алла Костромичева

Украинская модель — это яркий пример того, как камера может "переворачивать" реальные факты. Дело в том, что в социальных сетях и на телевидении модель кажется достаточно высокой, но на самом деле ее рост составляет всего 179 сантиметров.

Модель Алла Костромичева на фотосессии. Фото: Instagram Аллы Костромичевой

Какие еще звезды имеют большой рост

Немаленьким ростом также могут похвастаться такие звезды, как:

Melovin

Ivan Navi

Маша Ефросинина

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