Меган Маркл у стильному міні вийшла в люди з принцом Гаррі

Меган Маркл з принцом Гаррі та друзями. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/

Меган Маркл разом із принцом Гаррі, який нещодавно відсвяткував 40-річчя, з'явилися на благодійному тенісному турнірі Джорджа Зайфена у Лос-Анджелесі. Його організував Альянс за права дітей, який 43-річна Меган Маркл та принц Гаррі підтримують через свій фонд Archewell.

Про це пише Daily Mail.

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Герцоги Сассекські приєдналися до колишньої моделі Келлі Маккі Зайфен, її чоловіка Джуліана та доньки Лілі. Для принца Гаррі це була єдина поява на публіці на честь ювілею, яку він відзначив 15 вересня.

Меган Маркл для виходу одягла кремову міні-сукню на гудзиках без рукавів Giuliva Heritage і доповнила образ босоніжками на підборах з ремінцем на щиколотці та сумочкою у карамельних тонах. Волосся вона залишила розпущеним, а очі сховала за окулярами Rayban Aviator. Сума її образу склала біьше 30 тисяч фунтів стерлінгів. Принц Гаррі був у білій футболці, темно-синьому блейзері, синіх джинсах та сірих кедах.

"Який неймовірний день! Повний емоцій і кохання...Гаррі і Меган, ви були дороговказом для нашої родини не тільки в тому, як ви проявили себе в дружбі, але і в тому, як проявили себе завдяки неймовірній роботі, яку фонд Archewell робить кожен день. Я захоплююсь вашою прихильністю до суспільства і дружби. Від імені Альянсу за права дітей дякуємо вам", — йдеться у публікації.

Отримані кошти підуть на підтримку дітей, яких виховують у прийомних сім'ях.

Тенісний турнір проходить у Лос-Анджелесі вже понад 20 років. Нещодавно його перейменували на честь сина Джуліана та Келлі та Зайфен, Джорджа, який у 2022 році раптово помер у віці дев'яти років. Меган Маркл і Келлі Зайфен здружилися в 2020 році, після того як Меган Маркл із принцом Гаррі склали з себе королівські обов'язки та переїхали до США.

Зазначимо, цього року принца Гаррі: вперше після трирічного публічного ігнорування з днем ​​народження привітали члени королівської родини — його батько, король Карл III, та брат принц Вільям.

Нагадаємо, експерт розповів, чи чекає примирення на принців Вільяма та Гаррі. А раніше стало відомо, як Меган Маркл поводилася з особистим персоналом.