Меган Маркл в стильном мини вышла в люди с принцем Гарри

Меган Маркл с принцем Гарри и друзьями. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/

Меган Маркл вместе с недавно отпраздновавшим 40-летие принцем Гарри появились на благотворительном теннисном турнире Джорджа Зайфена в Лос-Анджелесе. Его организовал Альянс по правам детей, который 43-летняя Меган Маркл и принц Гарри поддерживают через свой фонд Archewell.

Об этом пишет Daily Mail.

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Герцоги Сассекские присоединились к бывшей модели Келли Макки Зайфен, ее супругу Джулиану и дочери Лили. Для принца Гарри это было единственным появлением на публике в честь юбилея, которое он отметил 15 сентября.

Меган Маркл для выхода надела кремовое мини-платье на пуговицах без рукавов Giuliva Heritage и дополнила образ босоножками на каблуке с ремешком на лодыжке и сумочкой в ​​карамельных тонах. Волосы она оставила распущенными, а глаза спрятала за очками Rayban Aviator. Сумма ее образа составила более 30 тысяч фунтов стерлингов. Принц Гарри был в белой футболке, темно-синем блейзере, синих джинсах и серых кедах.

"Какой невероятный день! Полный эмоций и любви... Гарри и Меган, вы были указателем для нашей семьи не только в том, как вы проявили себя в дружбе, но и в том, как проявили себя благодаря невероятной работе, которую фонд Archewell делает каждый день. Я восхищаюсь вашей приверженностью обществу и дружбе. От имени Альянса благодарим вас. От имени Альянса за права детей благодарим вас", — говорится в публикации.

Вырученные средства передадут в поддержку детей, которых воспитывают в приемных семьях.

Теннисный турнир в Лос-Анджелесе проходит уже более 20 лет. Недавно его переименовали в честь сына Джулиана и Келли и Зайфен, Джорджа, внезапно умершего в 2022 году в возрасте девяти лет. Меган Маркл и Келли Зайфен сдружились в 2020 году, после того как Меган Маркл с принцем Гарри сложили королевские обязанности и переехали в США.

Отметим, в этом году принца Гарри: впервые после трехлетнего публичного игнорирования с днем ​​рождения поздравили члены королевской семьи — его отец, король Карл III и брат принц Уильям.

Напомним, эксперт рассказал, ожидает ли примирение принцев Уильяма и Гарри. А ранее стало известно, как Меган Маркл обращалась с личным персоналом.