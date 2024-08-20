Меган Маркл та принц Гаррі разом станцювали у Колумбії

Меган Маркл і принца Гаррі спіймали за поцілунками під час візиту до Колумбії
Меган Маркл і принц Гаррі завершили свій чотириденний тур Колумбією поцілунками та запальними танцями. Герцоги Сассекські разом опановували сальсу.
Про це пише Page Six.
Меган Маркл та принц Гаррі зачарували поцілунком
Герцог і герцогиня Сассекські в останній день візиту до Колумбії відвідали молодіжний центр Jóvenes en Cali. Меган та принц Гарі приєдналися до студентів-танцюристів на паркеті наприкінці святкового концерту.
Вони разом виглядали закоханими, танцювали та сміялися. Герцоги Сассекські зачарували солодким поцілунком, танцюючи сальсу. Меган виглядала приголомшливо у шикарній лляній сукні та повсякденних коричневих босоніжках. Її чоловік також виглядав стильно у блакитній сорочці та світлих брюках.
Після танців герцоги Сассекські поспілкувалася безпосередньо з молоддю і вислухали особисті історії дітей — про їх виклики і про те, як музика і танці змінили їхнє життя.
Нагадаємо, від принца Гаррі та Меган Маркл пішов помічник. А також експерт з мови тіла розповів про те, як подружжя ставиться одне до одного.
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