Меган Маркл та принц Гаррі разом станцювали у Колумбії

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Меган Маркл і принц Гаррі завершили свій чотириденний тур Колумбією поцілунками та запальними танцями. Герцоги Сассекські разом опановували сальсу.

Про це пише Page Six.

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Герцог і герцогиня Сассекські в останній день візиту до Колумбії відвідали молодіжний центр Jóvenes en Cali. Меган та принц Гарі приєдналися до студентів-танцюристів на паркеті наприкінці святкового концерту.

Вони разом виглядали закоханими, танцювали та сміялися. Герцоги Сассекські зачарували солодким поцілунком, танцюючи сальсу. Меган виглядала приголомшливо у шикарній лляній сукні та повсякденних коричневих босоніжках. Її чоловік також виглядав стильно у блакитній сорочці та світлих брюках.

Герцоги Сассекські цілуються. Фото: sussex.com

Герцоги Сассекські танцюють. Фото: sussex.com

Герцоги Сассекські танцюють із дітьми. Фото: sussex.com

Після танців герцоги Сассекські поспілкувалася безпосередньо з молоддю і вислухали особисті історії дітей — про їх виклики і про те, як музика і танці змінили їхнє життя.

Нагадаємо, від принца Гаррі та Меган Маркл пішов помічник. А також експерт з мови тіла розповів про те, як подружжя ставиться одне до одного.