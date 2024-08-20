Меган Маркл звернулась до жінок Колумбії іспанською мовою

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Герцоги Сассекські нині перебувають у столиці Колумбії. Вони разом відвідали форум з питань розширення прав і можливостей жінок, на якому Меган Маркл вперше заговорила іспанською мовою.

Про це пише People.

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Герцог і герцогиня Сассекські прибули до міста Калі 18 серпня, де взяли участь у дискусії, присвяченій висвітленню та підтримці колумбійських жінок. Під час заходу Меган вийшла на сцену, зняла навушник і звернулася до натовпу іспанською мовою.

Герцогиня Сассекська висловила "свою глибоку вдячність за колумбійську гостинність. Вона похвалила культуру та історію країни, описавши свій візит як мрію і підкресливши сильне почуття спільності, яке вона відчула".

Після свого виступу Меган жартома зобразила, як витирає піт з чола під оплески натовпу, а потім перейшла на англійську мову.

Меган Маркл. Фото: Reuters

Справа у тому, що герцогиня Сассекська стажувалася в посольстві США в Аргентині та деякий час навчалася у столиці Іспанії Мадриді. Проживання у мовному середовищі допомогло їй відточити свої знання іспанської мови.

Нагадаємо, від принца Гаррі та Меган Маркл пішов помічник. А також експерт з мови тіла розповів про те, як подружжя ставиться одне до одного.