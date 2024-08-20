Меган Маркл обратилась к женщинам Колумбии на испанском языке

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Герцоги Сассекские находятся в столице Колумбии. Они вместе посетили форум по вопросам расширения прав и возможностей женщин, на котором Меган Маркл впервые заговорила на испанском языке.

Об этом пишет People.

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Герцог и герцогиня Сассекские прибыли в Кали 18 августа, где приняли участие в дискуссии, посвященной освещению и поддержке колумбийских женщин. Во время мероприятия Меган вышла на сцену, сняла наушник и обратилась к толпе на испанском языке.

Герцогиня Сассекская выразила "свою глубокую признательность за колумбийское гостеприимство. Она похвалила культуру и историю страны, описав свой визит как мечту и подчеркнув сильное чувство общности, которое она испытала".

После своего выступления Меган в шутку изобразила, как вытирает пот со лба под аплодисменты толпы, а затем перешла на английский язык.

Меган Маркл. Фото: Reuters

Дело в том, что герцогиня Сассекская стажировалась в посольстве США в Аргентине и некоторое время училась в столице Испании Мадриде. Проживание в языковой среде помогло ей отточить свои знания испанского языка.

Напомним, от принца Гарри и Меган Маркл ушел помощник. А также эксперт по языку тела рассказал о том, как супруги относятся друг к другу.