Меган Маркл и принц Гарри вместе станцевали в Колумбии

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Меган Маркл и принц Гарри завершили свой четырехдневный тур по Колумбии поцелуями и зажигательными танцами. Герцоги Сассекские вместе осваивали сальсу.

Об этом пишет Page Six.

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Меган Маркл и принц Гарри очаровали поцелуем

Герцог и герцогиня Сассекские в последний день визита в Колумбию посетили молодежный центр Jóvenes en Cali. Меган и принц Гарри присоединились к студентам-танцорам на паркете в конце праздничного концерта.

Они выглядели влюбленными, танцевали и смеялись. Герцоги Сассекские очаровали сладким поцелуем, танцуя сальсу. Меган выглядела потрясающе в шикарном льняном платье и повседневных коричневых босоножках. Ее муж тоже выглядел стильно в голубой рубашке и светлых брюках.

Герцоги Сассекские целуются. Фото: sussex.com

Герцоги Сассекские танцуют. Фото: sussex.com

Герцоги Сассекские пляшут с детьми. Фото: sussex.com

После танцев герцоги Сассекские пообщались с молодежью и выслушали личные истории детей — об их вызовах и о том, как музыка и танцы изменили их жизнь.

Напомним, от принца Гарри и Меган Маркл ушел помощник. А также эксперт по языку тела рассказал о том, как супруги относятся друг к другу.