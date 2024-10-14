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"Квартал 95" покепкував з Кличка, який прийшов "по-чоловічому" поговорити із Кошовим

14 жовтня 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
"Квартал 95" висміяв мера Києва Віталія Кличко
Фрагмент випуску шоу "Єдиний Квартал". Фото: скриншот YouTube
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Актори Студії "Квартал 95" потролили мера Києва Віталія Кличка. Артисти показали, як він прийшов "по-чоловічому" розібратися із "кварталівцем" Євгеном Кошовим, який часто виступає у його амплуа.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Гумористи спародіювали образу Віталія Кличка на Євгена Кошового, який часто виступає на сцені у його амплуа.

"Де Кошовий? Я його зараз до фаркопа авто прив'яжу і буду "єлозити" по брущатці, щоб він стерся, як прийшов "Квартал" у 2005 році", — заявив зі сцени "Кличко".

Актори також нагадали глядачам усі скандали, пов'язані із Кличком. Зокрема, про недобудовані укриття, мости в аварійному стані, дорогу бруківку у розпал війни та затоплені станції метро.

Нагадаємо, Олена Кравець відповіла, чи сумує за минулим у "Кварталі 95". А також ми розповідали, де ховається зірковий сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков.

Віталій Кличко Київ Квартал 95 соцмережі гумор

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