"Квартал 95" висміяв мера Києва Віталія Кличко

"Квартал 95" покепкував з Кличка, який прийшов "по-чоловічому" поговорити із Кошовим
Актори Студії "Квартал 95" потролили мера Києва Віталія Кличка. Артисти показали, як він прийшов "по-чоловічому" розібратися із "кварталівцем" Євгеном Кошовим, який часто виступає у його амплуа.
Відео було опубліковано на YouTube.
"Квартал" про Віталія Кличко
Гумористи спародіювали образу Віталія Кличка на Євгена Кошового, який часто виступає на сцені у його амплуа.
"Де Кошовий? Я його зараз до фаркопа авто прив'яжу і буду "єлозити" по брущатці, щоб він стерся, як прийшов "Квартал" у 2005 році", — заявив зі сцени "Кличко".
Актори також нагадали глядачам усі скандали, пов'язані із Кличком. Зокрема, про недобудовані укриття, мости в аварійному стані, дорогу бруківку у розпал війни та затоплені станції метро.
Нагадаємо, Олена Кравець відповіла, чи сумує за минулим у "Кварталі 95". А також ми розповідали, де ховається зірковий сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков.
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