"Квартал 95" высмеял мэра Киева Виталия Кличко

Фрагмент выпуска шоу "Единый квартал". Фото: скриншот YouTube

Актеры Студии "Квартал 95" потролили мэра Киева Виталия Кличко. Артисты показали, как он пришел "по-мужски" разобраться с "кварталовцем" Евгением Кошевым, который часто выступает в его амплуа.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Юмористы спародировали обиду Виталия Кличко на Евгения Кошевого, который часто выступает на сцене в его амплуа.

"Где Кошевой? Я его сейчас к фаркопу авто привяжу и буду "елозить" по брусчатке, чтобы он стерся, как пришел "Квартал" в 2005 году", — заявил со сцены "Кличко".

Актеры также напомнили зрителям все скандалы, связанные с Кличко. В частности, о недостроенных укрытиях, мостах в аварийном состоянии, дорогой брусчатке в разгар войны и затопленных станциях метро.

Напомним, Елена Кравец ответила, скучает ли по прошлому в "Квартале 95". А также мы рассказывали, где скрывается звездный сценарист "Квартала 95" Валерий Жидков.