"Квартал 95" высмеял мэра Киева Виталия Кличко

"Квартал 95" посмеялся над Кличко, который пришел "по-мужски" поговорить с Кошевым
Актеры Студии "Квартал 95" потролили мэра Киева Виталия Кличко. Артисты показали, как он пришел "по-мужски" разобраться с "кварталовцем" Евгением Кошевым, который часто выступает в его амплуа.
Видео было опубликовано на YouTube.
"Квартал" о Виталии Кличко
Юмористы спародировали обиду Виталия Кличко на Евгения Кошевого, который часто выступает на сцене в его амплуа.
"Где Кошевой? Я его сейчас к фаркопу авто привяжу и буду "елозить" по брусчатке, чтобы он стерся, как пришел "Квартал" в 2005 году", — заявил со сцены "Кличко".
Актеры также напомнили зрителям все скандалы, связанные с Кличко. В частности, о недостроенных укрытиях, мостах в аварийном состоянии, дорогой брусчатке в разгар войны и затопленных станциях метро.
Напомним, Елена Кравец ответила, скучает ли по прошлому в "Квартале 95". А также мы рассказывали, где скрывается звездный сценарист "Квартала 95" Валерий Жидков.
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