Ксенія Мішина оголила прес у метро заради фотосесії - фото

Ксенія Мішина у короткому топі похизувалася підтягнутим пресом у метро
Акторка Ксенія Мішина знялася у новій фотосесії. Для знімань знаменитість обрала стильний образ та незвичну локацію.
Світлинами Ксенія поділилася в Instagram.
Ксенія Мішина захопила новими фото
Колишня "Холостячка" встигла зробити стильну фотосесію під час своєї поїздки за кордон.
Для знімань Ксенія неочікувано обрала метрополітен. Акторка позувала посеред переповненого вагона та на платформі.
У кадрі Мішина з'явилася у джинсах та бежевому оверсайз жакеті, який одягнула поверх короткого чорного топу. Коротке вбрання одразу привернуло увагу до підтягнутого пресу зірки.
У підписі під фото акторка порозмірковувала про те, як важливо в наш час знаходити можливість знизити темп. Ксенія навіть назвала уповільнення "прихованою суперсилою".
"Уповільнення — це не про відмову від дій. Це про момент, коли ти зупиняєшся, щоб вдихнути, усвідомити й почути те, що заглушується зовнішнім шумом. У цій паузі неймовірна сила: сила відчувати, бачити й розуміти глибше. Доступ до власної внутрішньої мудрості. У цей момент є прекрасна можливість перестати реагувати на життя, а почати його проживати", — поділилася думками акторка.
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