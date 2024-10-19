Ксенія Мішина оголила прес у метро заради фотосесії - фото

Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Акторка Ксенія Мішина знялася у новій фотосесії. Для знімань знаменитість обрала стильний образ та незвичну локацію.

Світлинами Ксенія поділилася в Instagram.

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Для знімань Ксенія неочікувано обрала метрополітен. Акторка позувала посеред переповненого вагона та на платформі.

Ксенія Мішина влаштувала фотосесію в метро. Фото: instagram.com/misha.k.ua

У кадрі Мішина з'явилася у джинсах та бежевому оверсайз жакеті, який одягнула поверх короткого чорного топу. Коротке вбрання одразу привернуло увагу до підтягнутого пресу зірки.

Ксенія Мішина у новій фотосесії. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина похизувалася пресом у метро. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

У підписі під фото акторка порозмірковувала про те, як важливо в наш час знаходити можливість знизити темп. Ксенія навіть назвала уповільнення "прихованою суперсилою".

"Уповільнення — це не про відмову від дій. Це про момент, коли ти зупиняєшся, щоб вдихнути, усвідомити й почути те, що заглушується зовнішнім шумом. У цій паузі неймовірна сила: сила відчувати, бачити й розуміти глибше. Доступ до власної внутрішньої мудрості. У цей момент є прекрасна можливість перестати реагувати на життя, а почати його проживати", — поділилася думками акторка.

Акторка Ксенія Мішина. Фото: instagram.com/misha.k.ua

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