Ксения Мишина обнажила пресс в метро ради фотосессии - фото

Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксения Мишина снялась в новой фотосессии. Для съемок знаменитость выбрала стильный образ и необычную локацию.

Фотографиями Ксения поделилась в Instagram.

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Бывшая "Холостячка" успела сделать стильную фотосессию во время своей поездки за границу.

Для съемок Ксения неожиданно выбрала метрополитен. Актриса позировала посреди переполненного вагона и на платформе.

Ксения Мишина устроила фотосессию в метро. Фото: instagram.com/misha.k.ua

В кадре Мишина появилась в джинсах и бежевом оверсайз жакете, надетом поверх короткого черного топа. Короткая одежда сразу привлекла внимание к подтянутому прессу звезды.

Ксения Мишина в новой фотосессии. Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина похвасталась прессом в метро. Фото: instagram.com/misha.k.ua/

В подписи под фото актриса поразмышляла о том, как важно в наше время находить возможность снизить темп. Ксения даже назвала замедление "скрытой суперсилой".

"Замедление — это не об отказе от действий. Это о моменте, когда ты останавливаешься, чтобы вдохнуть, осознать и услышать то, что заглушается внешним шумом. В этой паузе невероятная сила: сила чувствовать, видеть и понимать глубже. Доступ к собственной внутренней мудрости. В этот момент есть прекрасная возможность перестать реагировать на жизнь, а начать ее проживать", — поделилась мыслями актриса.

Актриса Ксения Мишина. Фото: instagram.com/misha.k.ua

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