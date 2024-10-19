Ксения Мишина обнажила пресс в метро ради фотосессии - фото

Ксения Мишина в коротком топе похвасталась подтянутым прессом в метро
Актриса Ксения Мишина снялась в новой фотосессии. Для съемок знаменитость выбрала стильный образ и необычную локацию.
Фотографиями Ксения поделилась в Instagram.
Ксения Мишина очаровала новыми фото
Бывшая "Холостячка" успела сделать стильную фотосессию во время своей поездки за границу.
Для съемок Ксения неожиданно выбрала метрополитен. Актриса позировала посреди переполненного вагона и на платформе.
В кадре Мишина появилась в джинсах и бежевом оверсайз жакете, надетом поверх короткого черного топа. Короткая одежда сразу привлекла внимание к подтянутому прессу звезды.
В подписи под фото актриса поразмышляла о том, как важно в наше время находить возможность снизить темп. Ксения даже назвала замедление "скрытой суперсилой".
"Замедление — это не об отказе от действий. Это о моменте, когда ты останавливаешься, чтобы вдохнуть, осознать и услышать то, что заглушается внешним шумом. В этой паузе невероятная сила: сила чувствовать, видеть и понимать глубже. Доступ к собственной внутренней мудрости. В этот момент есть прекрасная возможность перестать реагировать на жизнь, а начать ее проживать", — поделилась мыслями актриса.
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