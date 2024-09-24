Король Чарльз III влаштував для своєї фанатки сюрприз — відео

Король Великої Британії Чарльз III. Фото: Reuters

Король Великої Британії Чарльз III зробив сюрприз прихильниці монаршої родини на її 87-й день народження. Аліса Райс зустрілась з ним у Шотландії.

Про це повідомляє видання Hello.

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Чарльз III відвідав шотландське графство Ершир, щоб підтримати роботу Королівського фонду. На відео, опублікованому на офіційних сторінках монарха в соцмережах, можна побачити, як той насолоджується прогулянкою маєтком Дамфріс-Хаус, перш ніж наштовхнутися на Алісу та привітати її з днем ​​народження.

У ролику 75-річний батько принців Вільяма та Гаррі привітався та привітав жінку, перш ніж потиснув їй руку.

"Король подарував Алісі Райс "сюрприз її життя", коли вона зустрілася з ним на території будинку Дамфріс на свій 87-й день народження", — йдеться в підписі до відео.

Чарльз придбав Дамфріс-Хаус у 2007 році, коли він був принцом Уельським. На території резиденції є будинок 18-го століття та ігровий майданчик. На відміну від інших королівських будинків, цей маєток не призначений резиденцією для Чарльза та його дружини, королеви Камілли. Замість цього він використовується для освітніх заходів і відкритий для публіки цілий рік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Чарльз та Камілла вперше після смерті Єлизавети II збираються до Австралії. Також ми розповідали, що принц Вільям обрав нового помічника, якого називають його "правою рукою".