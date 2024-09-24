Король Чарльз III устроил для своей фанатки сюрприз — видео

Король Великобритании Чарльз III. Фото: Reuters

Король Великобритании Чарльз III преподнес сюрприз поклоннице монаршей семьи на ее 87-й день рождения. Алиса Райс встретилась с ним в Шотландии.

Об этом сообщает издание Hello.

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Чарльз III посетил Шотландское графство Эршир, чтобы поддержать работу Королевского фонда. На видео, опубликованном на официальных страницах монарха в соцсетях, можно увидеть, как тот наслаждается прогулкой по имению Дамфрис-Хаус, прежде чем натолкнуться на Алису и поздравить ее с днем ​​рождения.

В ролике 75-летний отец принцев Уильяма и Гарри поздоровался и поздравил женщину, прежде чем пожал ей руку.

"Король подарил Алисе Райс "сюрприз ее жизни", когда она встретилась с ним на территории дома Дамфрис на свой 87-й день рождения", — говорится в подписи к видео.

Чарльз приобрел Дамфрис-Хаус в 2007 году, когда он был принцем Уэльским. На территории резиденции есть дом 18 века и игровая площадка. В отличие от других королевских домов, это имение не предназначено резиденцией для Чарльза и его супруги, королевы Камиллы. Вместо этого он используется для образовательных мероприятий и открыто для публики круглогодично.

Напомним, ранее мы писали, что Чарльз и Камилла впервые после смерти Елизаветы II собираются в Австралию. Также мы рассказывали, что принц Уильям избрал нового помощника, которого называют его "правой рукой".