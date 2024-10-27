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Колишньому Ріанни пригадали сусідство з P. Diddy та домагання

27 жовтня 2024 23:30
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор
Імена Кріса Брауна та P. Diddy з'явилися в проєкті телеканалу Discover
Американський співак Кріс Браун. Фото: Instagram/chrisbrownofficial
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор

Ім’я американського співака Кріса Брауна з’явилося в одному з проєктів телеканалу Discovery. Епізод з колишнім бойфрендом музичної виконавиці Ріанни незабаром вийде на платформі. Потенційна жертва артиста згадала і репера P.Diddy, якого судитимуть за різними звинуваченнями наступного року. 

Про це повідомляє Daily Mail.

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Жінка, ім’я якої не розкривається, ще декілька років тому розповіла про інцидент на одній з яхт в Маямі. Вона була пришвартована біля маєтку P. Diddy, в якому влаштовувались так звані "білі вечірки". За словами потенційної потерпілої, Кріс Браун дав їй коктейль, після чого вона погано пам’ятає події, але зазначає — знаменитість її зґвалтував. 

Про це вона розповіла через майже два роки. Суд відхилив її заяву, а адвокати відмовлялися братися за справу. Все через те, що після інциденту жінка продовжила листування з Крісом Брауном, аби, за її словами, дізнатися мотиви поведінки співака. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BROWN (@chrisbrownofficial)

У майбутньому епізоді фігурує ім’я репера, музичного продюсера Шона Комбса (P. Diddy). Через схожість механіки зваблення жертв, в жінки запитали про нього. Претензій до P. Diddy вона не має, хоча зазначила — одного разу бачила його на цій яхті. Скандального репера вона назвала "милою людиною". 

"Яхта була пришвартована за його домом на острові Стар. Тепер ми вважаємо, що він міг володіти яхтою чи орендувати її. Ми не змогли це підтвердити", — пояснив представник потенційної жертви Кріса Брауна. 

P, Diddy
Американський репер, продюсер P. Diddy. Скриншот: BBC

Зазначимо, у 2009-му 19-річний Кріс Браун, з яким тоді зустрічалася 21-річна Ріанна, побив її і втік з місця злочину. Пізніше добровільно з'явився у відділок. 

На слуханні справи спочатку заперечував свою провину, але суд визнав його винним і засудив до громадських робіт і п'яти років умовно. Через деякий час після вироку і покарання Браун розкаявся і публічно просив пробачення в колишньої коханої.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі скандалу з P. Diddy американський актор Ештон Кутчер вперше вийшов у люди. Також ми розповідали, що колишня модель Джо Ескрідж ледь не стала жертвою P. Diddy.

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